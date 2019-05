La historia secreta del dardazo vintage de “Pampita” a la “China” que nadie entendió

Memoriosa. Carolina “Pampita” Ardohain deslizó una voraz chicana contra Eugenia “la China” Suárez que pocos entendieron. Fue durante la picante entrevista que le hizo en su programa a Ernestina Pais. ¿El disparador? Cuando ambas mujeres comenzaron a hablar de la infidelidad y de la “envidia” femenina.

Después de confesar que tenía un “sexto sentido” para detectar infidelidades –e incluso anticiparse a las futuras-, Pais le tiró un centro a “Pampita”: “También hay mucha cosa, que vos lo sabrás, de ‘quiero probar al que estuvo con’. A la que busca a tu ex porque estuvo con vos”.

“Ah, obvio”, respondió entre risas la conductora, al tiempo que señaló: “Le levantás el pedigree”. Pero “Pampita” se envalentonó y fue por más: “¿Qué es eso? ¿Mujer contra mujer? ¿Quieren lo tuyo?”.

Cuando dice ‘que diosa esta’ y después termina con tu marido"

Atenta a la pregunta, Pais respondió: “Una gran amiga mía dice: ‘La admiración es la otra cara de la envidia’. Te admiro tanto, que quiero ser como vos”. La reflexión de Ernestina fue el disparador del dardo venenoso dirigido a la “China”, que pocos entendieron. “Cuando dice ‘que diosa esta’ y después termina con tu marido”, disparó “Pampita”.

La historia detrás del dardo de “Pampita” a la “China” que nadie entendió

La irónica frase de “Pampita” tiene su explicación en un viejo tweet escrito por Eugenia la “China” Suárez. Corría el año 2013. La actriz atravesaba su octavo mes de embarazo. Estaba en pareja con Nicolás Cabré y esperaba el nacimiento de su primera hija, Rufina, cuando escribió el mensaje de la discordia. “Lo diosa que es Pampita”, destacó el martes 18 de junio a las 19.37 de la tarde.

El mensaje fue rescatado dos años más tarde, luego de que en diciembre del 2015 estallara el escándalo conocido por el “palta gate”. Por ese entonces, “Pampita” aseguraba que su matrimonio con Benjamín Vicuña atravesaba dificultades, pero que seguía en pie cuando entró al famoso motorhome de la grabación del filme El hilo rojo y se encontró, según sus palabras, “con lo peor que puede ver una mujer”.

De acuerdo al testimonio de la modelo, encontró al padre de sus cuatro hijos teniendo sexo con su por entonces compañera de elenco. La “China”, por su parte, dio una larga entrevista a Intrusos en la que no sólo negó todas las acusaciones, sino que además denunció haber sido golpeada e insultada por “Pampita” durante el incidente que presenciaron, según ella, otros miembros de la producción que se encontraban en el motorhome.

El día que la "China" juró por Rufina que no estaba con Vicuña

El blanqueo de la relación de la "China" y Vicuña que enfureció a Pampita: "Me enamoré de un hombre separado"

Lo cierto es que durante ese móvil, la “China” no sólo juró por su hija que no estaba con Vicuña, sino que además se pisó al aclarar: “Por ahora no es mi novio”. El blanqueo de la relación tuvo lugar sólo tres meses después, cuando la actriz y el chileno viajaron a Miami y se mostraron por primera vez juntos.

“Es un blanqueo de la relación, sí. Estoy tratando de encontrar cierta normalidad después de tantos meses de tanta locura. Estoy separado desde septiembre del año pasado (tres meses antes del episodio del motorhome y la palta). Estamos en marzo, tengo la oportunidad y necesidad de ser feliz y de rehacer mi vida. Creo que es una obligación para todas las personas”, confirmó el chileno desde Ezeiza.

Siempre estuve tranquila porque me enamoré de un hombre separado"

Pero eso no fue todo. Vicuña también le dedicó unas palabras a su ex mujer, quien insistía en los medios en que no se habían separado en septiembre. “Espero que todo esto quede atrás y le deseo lo mejor a Carolina. Sé que también están en pareja. Ojalá que ciertas cosas que se hablaron y se dijeron, que fueron mentira, se aclaren. Ser un poquito más civilizados”.

En esa oportunidad, la “China” también dialogó con los medios apostados en el aeropuerto. “Siempre estuve tranquila, me enamoré de un hombre separado y eso va a estar siempre en mí. Estoy muy tranquila. La relación no había empezado en el momento en que negué lo que se decía, pero bueno; eso no te lo cree nadie. Voy a sostener y sigo sosteniendo lo que dije”.

Cronología del palta gate: los números que no le cierran a Pampita

6 de junio de 2015: Pampita y Vicuña celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall.

y celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall. 28 de octubre de 2015: estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que "Pampita" acusaba a Vicuña de infiel.

estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que acusaba a de infiel. 29 de octubre de 2015: se hizo público que Vicuña abandonó la casa que compartían en el bajo Belgrano. Se mostraron juntos en el gimnasio Racket Club en el que jugaban sus hijos.

4 de noviembre de 2015: comienzan los rumores de relación entre Vicuña y la "China" . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver".

comienzan los rumores de relación entre y la . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver". 4 de noviembre: Pampita y Vicuña comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación.

y comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación. 23 de noviembre de 2015: comienzan las grabaciones de la película El hilo rojo en la que se conocieron Vicuña y la "China".

2 y 3 de diciembre: según Pampita , Vicuña regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches.

según , regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches. 11 de diciembre de 2015: Pampita visitó las grabaciones de la película. Estaban filmando exteriores. Entró al motorhome y, según ella, los encontró teniendo sexo.