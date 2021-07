La imitadora de Pampita que gasta a Nicole, y el club de los otros famosos que tienen dobles

Carolina Breppe, hace algunos años, no se imaginaba ni por un instante que por su parecido físico, sus seguidores en las redes sociales le iban a decir todo el tiempo que era igual a Carolina Pampita Ardohain.

Breppe es esteticista y comenzó a hacerse conocida justamente al empezar a subir videos haciendo chistes sobre su profesión y su vida cotidiana. En Tik Tok hablaba de clientes molestos, o de los fastidios que tiene su labor, y hasta incluso llegó a recrear en varias oportunidades las tendencias virales den la plataforma.

Ahora, con 40 mil seguidores, la gente no deja de mencionarle que tiene un parecido enorme a Ardohain, y ella, lejos de sentirse ofendida por la comparación, aprovecha para hacer grabaciones imitándola.

Lo que hace, y que a muchos le gusta, es postear divertidos tiktoks donde hacer playbak sobre alguno de los dichos de la modelo, y hasta se lookea parecido. Además de que comparten el mismo peinado, las dos tienen una sonrisa muy delicada y similar.

De hecho, se toma tan a pecho su imitación, que hasta aprovecha algunas discusiones o declaraciones sobre Nicole Neumann, para burlar a la rubia y divertirse.

Sin embargo, Pampita no es la única famosa imitada, ya que en todo el mundo, está lleno de personas que tienen parecidos enormes con estrellas del mundo del espectáculo.

Por ejemplo, existe el doble argentino de Bruce Willis, Pablo Perillo, quien de hecho en marzo de este año tuvo coronavirus y la pasó muy mal, pero pudo salir adelante. Ahora mismo incluso se encuentra grabando un film.

Años atrás, Diego Alione también consiguió trabajo en Hollywood gracias a su parecido con Sylvester Stallone (Rambo). El cordobés y ex arquero del club Instituto, prestó su rostro para publicidades donde encarnó al actor.

De igual modo, los fanáticos de Luisana Lopilato hallaron en redes a Malena Chiclana, una joven oriunda del partido de Malvinas Argentinas que tiene un gran parecido a la actriz. Impactados por su similaridad, hicieron virales sus fotos.

En el 2017, mientras tanto, en el segmento Parecidos Famosos del programa Las Puertas conducido por Guido Kaczka, se presentó una productora de radio con un notorio parecido con Wanda Nara. En ese momento las redes sociales estallaron.

Juan Tomás Martín, empleado de una santería de Rosario, se hizo famoso por su notable parecido con su conciudadano Lionel Messi.

"Yo soy un gran fanático de Messi. Después de tanto imitarlo y de mirar reportajes, debo admitir que lo admiro más como persona que como jugador", señala el joven comerciante.

"Me lo crucé en dos comerciales y en el predio de la AFA. En total, fueron tres veces. Pensé que tal vez podía saludarlo, pero él jamás se enteró de que yo estaba ahí. No me debe ni conocer".