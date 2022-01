La increíble casa de Zaira Nara en la Patagonia: mirá cómo es por dentro

Cada vez son más las celebridades que por canje u orgullo muestran en sus redes sociales los lugares en donde viven, la decoración que tienen y el estilo que buscan que tengan las propiedades en donde habitan. El caso de la modelo y conductora Zaira Nora no podía ser la excepción al punto tal de que su cuenta de Instagram es un homenaje constante a la vivienda en donde reside, en el sur de la Argentina, junto a su marido Jakob von Plessen y sus dos hijos Malaika y Viggo.

La familia reside en San Martín de los Andes por la profesión de Von Plessen, que se dedica a la guía a caballo, un servicio muy solicitado por los turistas extranjeros que visitan la Patagonia, así como también al polo. La pareja, además, suele mudarse dentro de la misma zona en donde ya se le conocen al menos dos propiedades.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero volviendo a la casa actual de Zaira, se puede ver que esta construida básicamente con madera y metal, con una decoración que con un estilo rústico del cual se destacan sobre todo los tapizados. Pero además es casi no hay plástico en ninguna de sus formas, si mucha losa y cerámica, algo que en el mundo del diseño se convirtió en una tendencia.

La casa, que no se especificó su valor, oficia sobre todo como un lugar de vacaciones para la familia debido a que Zaira alterna mucho su estadía allí con sus hijos con su hogar en la Ciudad, más cerca de su trabajo como conductora. Fuera de la casa, en la parte exterior, construyeron una amplia galería en el patio en donde suelen hacer festejos, reuniones sociales o directamente, siempre de acuerdo a lo que la modelo muestra en sus redes sociales, disfrutara del paisaje mientras comen.

Las vacaciones de la familia también forman parte de un intento de Zaira de buscar mejorar la relación con von Plessen que quedó en el centro de la escena después de que estalló el escándalo entre Wanda Nara, su marido el futbolista Mauro Icardi y la actriz Eugenia “China” Suárez.

En todo el affaire el papel de Jakob von Plessen no fue menor. Según transcendió él estuvo y acompaño a Icardi al hotel en donde se vio con Suárez; cabe recordar que ambos no pudieron concretar el encuentro sexual que tenían acordado debido a que el delantero estaba con gripe y no logro tener una erección.

Cuando Zaira se enteró del rol de su marido, tuvo un reproche para con él al punto tal de que el empresario turístico debió abandonar la casa familiar de zona norte por algunas semanas. Aunque, de acuerdo a las publicaciones de la modelo en las redes sociales, ya hubo reconciliación.