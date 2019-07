De acuerdo a Radar Online, la pugna por el divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt agregó un nuevo capítulo agrio: la actriz habría declarado como propio el Chateau Miraval, la mansión que la pareja había comprado en Francia.

"Tenian un acuerdo de caballeros en relación a que la compartirían, ya que es un emprendimiento lucrativo", le señaló a la publicación una fuente apuntando al viñedo que posee el lugar. "Pero Angelina se dio cuenta de lo loco que se volvería Brad si ella se la quitaba".

La mansión, de más de 400 hectáreas, fue adquirida por ambos mientras aún estaban casados a cambio de 60 millones de dólares. "Brad ama el lugar y sabe que Angelina probablemente lo venda o, peor aún lo demuela", reveló la fuente anónima que dialogó con Radar Online.

Esta es apenas una de las varias propiedades compartidas que tiene la ex pareja: en total, todas las que poseen suman unos 631 millones de dólares que serían el motivo por el cual se está demorando el arreglo de divorcio.

Recientemente, mientras tanto, otros reportes indican que Pitt y Jolie están intentando que el proceso no afecte a sus hijos. Así, la actriz le habría pedido a su ex marido que los cuide mientras ella filma su nueva película, Those Who Wish Me Dead.