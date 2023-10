La increíble revelación de Jujuy Jiménez: “Quería chapar, no había nadie y mi amigo gay me hizo el favor”

Desde hace tiempo, Sofía Jiménez sabe generar polémica. Ya sea por recordar sus tiempos junto al Pelado López o por sus recientes noviazgos, Jujuy causa sensación. Y no tiene problemas en hablar de sus historias de amor. En ese sentido, una de sus últimas conquistas fue Bautista Bello, un polista con el que vivió un breve pero intenso romance. Pero tras una infidelidad, sus sueños de formar una familia a los 32 años se esfumaron.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, dijo por aquel entonces la joven. Y ahora fue mucho más a fondo y contó que ningún hombre se le acerca. Ni siquiera los más famosos. Por eso ahora, aceptó ir al Bailando a ver si de paso, surge algo.

“Me llamó el Cone para la salsa”, dijo en LAM, haciendo alusión al baile de tres que llegará a la pantalla en las próximas emisiones. Y completó: “Le dije que de una, me parece redivertido, además me encanta la idea de bailar, de estar en la pista de nuevo, además siento que tiene ritmo. Hoy me escribió el productor, creo que ya es un hecho”.

Pero lo más increíble surgió cuando relató que a falta de hombres que la quieran enamorar, terminó a los besos con su mejor amigo. “El último chape que tuve fue en la Fiesta Plop, con un amigo gay que le dije ‘haceme el favor, amigo’, un besito, entendés. Quería chapar y no chapé, y lo hice con un gay. Te lo juro, pero bueno”, afirmó, entre resignada y graciosa.

Además, la morocha liquidó al Pelado, su ex hace años, al recordar una vieja historia. “Hay una noche (con el Pelado) que no la puedo creer. Yo me estaba recibiendo y a las dos de la mañana estaba sacando la escoba para que se vayan mis invitados. Yo, tipo, me recibí una sola vez en mi vida, dejame festejar, maestro. Por eso no me olvido las noches con ese señor. No fue algo lindo”, relató Jujuy.

“Esto no lo sabíamos. ¿Fue cuando te recibiste de periodista?”, consultó Maite Peñoñori. Ella asintió y siguió. “¿El Pelado López te hizo limpiar?”, le preguntó otra panelista. “No, como que le cortó la fiesta”, analizó Maite. “Claro. Literal, apareció con una escoba, limpiando. Se terminó. ¡Mis amigas se habían venido desde Jujuy!”, recordó Sofía.