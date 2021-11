La increíble revelación de Yanina Latorre sobre su marido: “Diego cree que tengo un amante desde hace años”

Desde que irrumpió en las redes sociales y, tiempo después, en la televisión, a Yanina Latorre se le hizo costumbre hablar de la vida privada de todas y todos. Pero también de la suya. La panelista no tiene inconvenientes de relatar desde los proyectos familiares y las actividades que comparte con sus hijos Lola y Dieguito, hasta las peleas que tiene con su marido Diego Latorre.

De hecho, tras la escandalosa infidelidad que sufrió por parte de Gambetita en 2017, Yanina siempre redobla la apuesta y da detalles de las idas y vueltas que tuvo con el ex futbolista y actual comentarista deportivo. De hecho, en 2019, relató que, después de cierto distanciamiento en la intimidad, ella y Gambeta había vivido unos días separados hasta que la crisis pasó.

En aquel entonces, la panelista había contado: “En principio, la decisión de la separación fue mía, más que nada por un tiempo, porque con todo lo que me pasó hace dos años yo necesitaba... Viste que uno tapa, tapa, tapa, tapa, y un día me relajé, ya estaba todo tranquilo, y dije: ‘Ahora quiero pensar por qué perdoné, si por amor, si por cariño, si por rutina’”.

Y agregó: “Lo estuve pensando todo el año. Y sentí, sola, que yo me empecé a alejar. Acá no hubo una pelea, no hay un grito, no hay un portazo. Yo empecé a sentir que estábamos juntos pero que yo estaba alejada, en la misma casa. Él me reprochaba mucho ese alejamiento, y yo le decía que no lo entendía. Si yo estaba en casa... Un día me di cuenta que él tenía razón”.

Hoy, Latorre corrió un poco los límites. La razón es que contó que el comentarista y ex delantero de Boca y Racing cree que ella mantiene una relación paralela desde hace mucho tiempo. “¿Tu marido cree que tenés un amante?”, le preguntó Ángel de Brito a Yanina, mientras hablaban del escándalo de Fernando Gago y Gisela Dulko. Fue ahí que la panelista hizo una diferenciación entre lo que pasó con Gago y lo que Gambetita vive día a día. “Lo de mi marido es algo natural. Nadie le llenó la cabeza. Él cree que tengo algo”.

Y enseguida, mientras sus compañeras escuchaban atentas, Yanina explicó: “Mi marido está convencido de que tengo un amante. Te digo que es el amante más largo del mundo y tiene una paciencia tremenda”. Entonces, el conductor de LAM le hizo otra pregunta: “¿Cómo te aguantaría ese amante?”. A lo que ella respondió: “No hay chances”.

Después de eso, Yanina se explayó sobre las razones por las que para ella sería complicado mantener una relación paralela con otro hombre. “¿El tipo está disponible siempre? Es raro lo que cree mi marido. Ponele yo ahora salgo de acá, ¿no? Y hasta que aparezco en casa, hago cositas. Por ejemplo, le digo que ahora me voy a hacer las manos, voy a la peluquería, voy a clases de caño, y él cree que en medio de todo eso, me encuentro con mi amante”.

Y sumó, un poco entre risas y un poco en serio: “Hay una media hora en la que él pierde la información de lo que hice. O mira mis historias de Instagram y hay un vacío, un espacio en el que no subo nada. Entonce viene y me dice: ‘¿Me vas a decir que en el medio no le diste a uno?´. Y yo le digo: ‘La verdad que no. Pero si lo haría, no te lo contaría´. Lo que no entiendo es lo que Diego piensa. ¿Se cree que el tipo está en la esquina y le aviso que tengo tiempo ahora? Porque la gente tiene una vida, ¿viste?”.

Entonces, una de sus compañeras le repreguntó sobre el comportamiento machista de Latorre. “Pero, ¿eso le sigue pasando?”. Y Yanina se sinceró: “Sí, siempre. Y aparte no te olvidés de lo que pasó (risas). Cuando estoy en la Panamericana dos horas, no me cree que hay tráfico. Me dice: ‘¿Todos los días hay un choque?´. ¡Y sí! Todos los días hay un choque”.

Por otra parte, Latorre explicó sobre los celos de Gambetita: “Él se preocupa cuando se va de viaje. Él cree que en el momento en el que se tomó el avión y se fue, ponele, de Miami, cae el tipo para estar conmigo. Te cuento una: estábamos por el hotel Hilton de New York y Diego miraba para todos lados en el lobby para ver si lo encontraba al tipo”.

Enseguida le consultaron si Diego se imaginaba el aspecto físico del supuesto amante de Yanina, ella respondió con una sonrisa: “No. Pero él cree que es un tipo que está enamorado de mí hace 30 años. No sabemos si es morocho, rubio, si tiene plata o si es pobre. No tiene personalidad pero siempre está disponible para mí”.