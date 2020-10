La indignante estrategia que podría usar Juan Darthés para evitar el juicio por abuso a Fardín

La Justicia de Nicaragua solicitó formalmente la extradición del actor Juan Darhés, que se encuentra acusado de abuso sexual cometido contra la también actriz Thelma Fardín. Cabe recordar que en el año 2009, mientras se realizaba la gira de la tira Patito Feo en el mencionado país del Caribe, Darthés -de acuerdo a la denuncia penal- habría abusado de la joven de por entonces 16 años.

Después de que la actriz hiciera pública su denuncia penal, el actor dio una sola entrevista y partió rumbo a Brasil, su país natal que, además, se caracteriza por no autorizar los pedidos de extradiciones. Es por esto que, por fuera del pedido formal de extradición y de detención elevado a Interpol, Darthés podría quedarse en el país vecino y continuar evadiendo el avance judicial.

La Justicia de Nicaragua ya requirió la detención de Darthés, al considerar que había pruebas suficientes para abrir la investigación por ese delito. La medida que tomó l Ministerio Público Fiscal de dicho país fue confirmada por la abogada de Fardín allí, Eilyn Cruz.

“El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés”, manifestó la letrada que remarcó que Nicaragua no cuenta además con un acuerdo de extradición con Brasil.

Según pudo saber BigBang, las abogadas de la actriz, dan por descontado que Brasil se negaría al pedido de extradición debido a que no sólo no tiene un acuerdo firmado, sino que además no suele realizar esa acción con los nacidos en dicho país. Sin embargo Darthés ahora no podrá abandonar dicho país.

El otro escenario al que se anticipan las abogadas de la actriz es que Darthés no viaje al extranjero, pero modifique su domicilio fiscal para evitar así cualquier notificación judicial; en caso de que la causa sea efectivamente trasladada al país vecino.

"Es agotador, pero uno sabe que este es el camino que una emprende cuando te dicen: 'Hablemos y esperemos los tiempos de la Justicia. Comprendo que los tiempos no son para nada los que una necesita. Yo sé que esto está latente, que cada tanto toma espacio en la agenda mediática y pública, pero mi vida está ahí constantemente", se quejó la actriz, en diálogo con la señal TN.

Sin intención de regresar al país y sin ánimos de volver al plano mediático, el actor pasa sus días junto a su familia (su mujer María del Carmen Leone y sus dos hijos, Gian Franco y Tomás) en en San Pablo, donde según trascendió abrió su propia productora.

A partir de la denuncia de Thelma y el posterior escrache que recibió, tanto en la Argentina como en Brasil, Darthés se vio obligado a vender algunas de sus propiedades y poner en alquiler su casa en Nordelta, el lugar donde realizó aquella polémica entrevista con Mauro Viale.

Según el ex panelista de Intrusos, Daniel Ambrosino, el actor está viviendo con toda su familia en Brasil. "Antes de la pandemia, los hijos iban y venían... pero ahora estarían todos en Brasil. En este tiempo habría vendido varias propiedades millonarias, algunas de ellas antes de la denuncia y esa plata en dólares habría sido depositada directamente en cuentas en el exterior, sin haber pasado por alguna cuenta en Argentina... ", contó.

"Brasil debería responder a lo que diga Nicaragua y que este país pida la extradición. Probablemente Brasil no quiera extraditar y en ese caso debería ofrecerse a juzgar. Nicaragua debería aceptar ceder su jurisdicción y que la causa pase a alguna fiscalía o juzgado, dependiendo de dónde esté esta persona. Hay una injusticia terrible. Hay que ir donde él decida ser juzgado y lograr notificarlo, y si es así avanzar", sostuvo Fardín.

En caso de que la causa avance en el país vecino, Fardin ya sabe que Darthés podría jugar otra de sus cartas. "Es un proceso agotador, porque yo lo tengo que ir a perseguir también a Brasil. Él puede usar la estrategia de moverse por todo el país para que yo no lo encuentre y que una fiscalía pueda sentar jurisprudencia y diga que van a avanzar en este caso".