La indignante frase de Julia Mengolini sobre el cacerolazo que despertó la furia de Lizy Tagliani

El jueves por la noche se escuchó en varios puntos del país un fuerte cacerolazo contra las prisiones domiciliarias que están recibiendo algunos detenidos en el marco de la pandemia, ordenadas por algunas jueces que enfrentarán un juicio político por sus actos.

La protesta fue convocada a través de las redes sociales y buscaba suspender el beneficio que están recibiendo los presos considerados de “alto riesgo” en el marco del coronavirus, en cárceles federales y en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Este reclamo, además, generó un aluvión de comentarios a través de las redes sociales, pero fue un hilo de Julia Mengolini el que se llevó todas las miradas debido a que despertó el enojo de la siempre simpática, agradable y extrovertida Lizy Tagliani.

Sin ir más lejos, la frase que enfureció a la conductora de Telefe y que le valió críticas a la periodista fue: “Toda esta mitología sobre los monstruos siendo liberados de las cárceles es una mentira y sobre todo una expresión del odio que sienten por los pobres".

La diferencia entre los que cacerolearon y los que no lo hicimos? Ellos creen que los presos son toda gente muy mala (no les importan los datos que muestran lo contrario, se basan sólo en sus prejuicios) que no merecen siquiera la posibilidad de sobrevivir. Que se mueran y listo. — Julia Mengolini (@juliamengo) May 1, 2020

Nosotros creemos que son personas con derechos (lo dice la Constitución tambien) y sabemos por los datos que muchos de ellos no son peligrosos realmente y pueden cumplir penas domiciliarias. Creemos además que las personas merecen una segunda oportunidad. — Julia Mengolini (@juliamengo) May 1, 2020

Y saben que? Son los mismos que se quejan de los médicos cubanos. Qué carajo les importa que sean cubanos? Puro prejuicio e ideología. Menos mal que la responsabilidad de resolver los problemas prácticos está ahora en otras manos. Qué lío hubiéramos tenido no me quiero imaginar. — Julia Mengolini (@juliamengo) May 1, 2020

Al leer estas palabras, la humorista decidió utilizar la misma vía que la ex panelista de Duro de Domar, su cuenta de Twitter, para aclararle: "Perdón, te voy a aclarar que mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visitó una comisaria más que para certificado de domicilio".

Y continuó: "Y, en nombre de muchos pobres, te digo que tu tuit está lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decírtelo". Pero lejos de quedar ahí la discusión, Mengolini redobló la apuesta y le respondió y a Lizy.

"Me extraña porque te considero una persona inteligente", disparó, asegurando que ella en ningún momento dijo que "toda la gente pobre es delincuente". "Estoy diciendo que la mayoría de la gente en las cárceles es pobre y no hay que ser muy piola para darse cuenta de eso", cerró.

Perdón te voy a aclarar q mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visito una comisaria más que para certificado de domicilio... y en nombre de muchos pobres te digo que tu tuit esta lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decirtelo. https://t.co/JdKGoEQ5Dn — Lizy Tagliani (@lizytagliani) May 1, 2020

Podríamos hacer una eternidad este cruce de opiniones y es como decidas vos yo tengo tiempo, no decis los pobres de las cárceles, porque no podes nombrar los beneficios de los poderosos quien sabe por qué,,, escribis odio a los pobres no odio a los pobres que están presos... https://t.co/iAY8ps2F81 — Lizy Tagliani (@lizytagliani) May 1, 2020

Conozco el sistema carcelario y entiendo tu planteo pero no es lo mismo el odio al pobre que el odio al delincuente pobre. Tampoco me meto en si esta bien o no por que una cosa es mi sensación y otra lo que dice la ley... mi punto es pobres no es igual a delito https://t.co/iAY8ps2F81 — Lizy Tagliani (@lizytagliani) May 1, 2020

Pero el cruce no quedó ahí y Mengolini decidió hacer una suerte de descargo a raíz de los insultos y cuestionamientos que comenzó a recibir de parte de los fanáticos de Lizy. “Se supone que el trolleo y los insultos en las redes buscan quebrar la voluntad del atacado... conmigo funciona al revés. Sigan insultando que no hacen más que encender la llama”, escribió.

Se supone que el trolleo y los insultos en las redes buscan quebrar la voluntad del atacado... conmigo funciona al revés. Sigan insultando que no hacen más que encender la llama. Son enemigo que me enaltece. — Julia Mengolini (@juliamengo) May 1, 2020

Ya me quieren hacer notas y mandar moviles por “el cruce con Lizy Tagliani”. Estamos hablando de algo tan serio como la liberación de presos y los medios lo convierten en un circo pedorro. De ese discurso tan berreta sale buena parte de las cacerolas de ayer. — Julia Mengolini (@juliamengo) May 1, 2020

Al mismo tiempo, la panelista sostuvo que los llamados haters son “enemigos que la enaltecen” y sentenció: “Ya me quieren hacer notas y mandar móviles por el cruce con Lizy Tagliani. Estamos hablando de algo tan serio como la liberación de presos y los medios lo convierten en un circo pedorro. De ese discurso tan berreta sale buena parte de las cacerolas de ayer”.