La indignante justificación de Darthés para no ponerse a disposición: de "Justicia machista" a "perseguido sin garantías"

Siguen las demoras. Pese a que en su momento aseguró que se pondría a derecho en caso de que la Justicia de Nicaragua así lo requiriera, el actor Juan Darthés no sólo no se presentó, sino que además justificó su "exilio" en Brasil. Las nuevas declaraciones llegan después de que la Fiscalía nicaragüense formalizara la acusación contra Juan Darthés por “violación agravada” contra Thelma Fardín. De acuerdo a lo expresado por Sandra Dinarte, codirectora de la Unidad de Género de la Fiscalía de Nicaragua, las pericias constataron el abuso denunciado el año pasado por la actriz. Se procedió, además, a solicitar una orden de captura, dado que el actor permanece en Brasil desde que se hizo pública la denuncia penal en su contra.

La primera reacción del actor fue enviar a través de sus abogados un escrito de dos páginas en el que le reclamó a la Justicia la incorporación a la causa de una denuncia de abuso sexual contra el padre de Fardin. En ese sentido, la defensa de Darthés busca -una vez más- apuntar contra la víctima, al insistir en la incorporación de la copia de un juicio contra el padre de la actriz, en la que se lo condenó por el abuso sexual de la media hermana de Fardin. "Creció en un ambiente de violencia sexual", sostiene el escrito y advierte que los peritos "evaluaron la psiquis de Fardin, pero no el entorno en el que creció".

En línea con su defensa técnica, el actor también activó el operativo mediático, que tuvo a su amigo Rubén Orlando. El estilista compartió un audio que le envió Darthés desde Brasil con motivo de su cumpleaños número 55, que tuvo lugar el 28 de octubre. "Qué lindo, Rubén. Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y que saliste tan bien parado. Ojalá tengamos la misma la misma suerte, que pronto esté allá. Como decís vos, las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso. Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza. Te mando un beso grande. Gracias de verdad por todo, por lo que hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho", fueron las palabras del denunciado, de acuerdo al audio difundido por el ciclo Pamela a la tarde.

Pero eso no fue todo. Orlando también brindó detalles del estado anímico de Darthés, siempre en línea con la postura inicial planteada ante los medios por el abogado del denunciado, Fernando Burlando. "Si está donde está (por Brasil) es porque se está protegiendo", advirtió el estilista. En efecto, Brasil -país en el que nació el acusado por violación agravada- rechaza la extraditación a sus ciudadanos por sus principios constitucionales. "Tenemos una ex presidenta (por Cristina Fernández de Kirchner) que con 14 causas hoy está elegida como vicepresidenta. Él se protege porque sabe que si viene acá, lo ponen un año adentro (de la cárcel) y no lo juzgan", sumó el estilista, al tiempo que anticipó: "Va a volver al país cuando realmente la Justicia sea Justicia".

Esta es la primera vez que desde el entorno de Darthés se reconoce que el motivo por el cual se radicó en Brasil responde al temor a ir preso. Hasta ahora, se sostenía que lo hacía por el "acoso mediático" y la "condena social" que asegura haber recibido después de que se hiciera pública la denuncia penal presentada el año pasado por Fardin en Nicaragua. Burlando, quien se llamó a silencio desde que la fiscal dio lugar a la denuncia por "violación agravada", también se subió al ring mediático. Desde el ciclo conducido por Moria Casán, Incorrectas, aseguró que tenía la esperanza de que la causa se cerrara "por falta de pruebas contundentes", pese a que cuatro peritos coincidieron con que la actriz había sufrido un abuso sexual.

Además, el abogado reconoció que presentaron una demanda contra la fiscal Sandra Dinarte, codirectora de la Unidad de Género de la Fiscalía, la misma que elevó la denuncia y que procedió, además, a solicitar una orden de captura internacional. ¿El motivo? Burlando aseguró que "incumplió con sus obligaciones y abusó de sus derechos" al no aceptar las pruebas solicitadas por la defensa de Darthés. "Hay una movida política de un país machista", aseguró el abogado, al tiempo que denunció que se utilizó a Darthés "para demostrar que la Justicia funciona cuando en realidad no es así".

"Creo que hay una persona que tiene que abrazarse al exilio, que sufre la detractación ni más ni menos que con un tema de estas características. Obviamente, no puede estar pasando ni un sólo segundo bien. Imaginate que a veces uno utiliza una frase, que quizás a uno no le es graciosa y se angustia y la pasa mal. Juan viene siendo castigado desde hace muchísimo tiempo", advirtió Burlando. En ese sentido, el abogado aseguró que el actor abandonará Brasil sólo en el caso de que la Justicia de Nicaragua de por cerrada la causa. Es decir que, en caso de avanzar el proceso judicial, no se pondrá a derecho. "De la única manera que vuelva Juan es, precisamente, entrando por la puerta de la inocencia de un fallo absolutorio que sea muy claro en en su exculpación. De lo contrario, cuando tomamos la determinación de que él retorne a su país (Brasil) fue justamente para evitar situaciones muy disvaliosas (Sic) desde el punto de vista humano en Nicaragua", cerró.

La defensa de Fardin aguarda la definición del juez, luego del pedido de la Fiscalía. "Estamos a la espera, peno pensamos que no puede demorarse mucho", precisó Sabrina Cartabia en diálogo con BigBang. Frente a la negativa del actor de ponerse a derecho en Nicaragua, los pasos a seguir ahora son otros.

"Se iniciará un proceso entre los dos estados -por Nicaragua y Brasil-, donde Nicaragua le pedirá la extradición. Brasil se la negará por principios constitucionales que protegen a sus nacionales, no olvidemos que Darthés nació en Brasil y por eso goza de esta protección constitucional contra las investigaciones penales que se hagan en otros países", sumó.

En el probable caso de que el poder judicial de Brasil niegue la extradición de Darthés, la causa se trasladará a Brasil y deberá continuar su curso en el país vecino. "Ahí tendremos que traducir todas las pruebas. Hay una barrera idiomática", reconoció la abogada.