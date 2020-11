La inesperada alianza de los hijos de Maradona que aceitó Gianinna y el reclamo de Ojeda

De la indiferencia, a la "alianza por papá". La operación de urgencia de Diego Maradona modificó el vínculo entre sus hijos. Fue Gianinna quien, preocupada por la capacidad de su padre para tomar decisiones y crítica del entorno al que acusa de sólo pensar en los millonarios negocios del "Diez", levantó el teléfono y tendió puentes con Diego Jr. La posición de Dalma, el vínculo con Jana y la interna con Verónica Ojeda.

"A diferencia de Dalma, Gianinna se acercó hace muchos años a Ojeda para poder tener un vínculo con Diego Fernando. La relación con Verónica es muy mala, pero ella deja esas cosas de lado en pos de tener una relación con su hermano menor", confiaron a BigBang, fuentes cercanas a los herederos del "Diez".

El regreso de Maradona al país hizo posible, incluso, que Gianinna compartiera más de una tarde junto con Jana en la casa que alquila Maradona. Si bien Dalma nunca participó de esos encuentros, alentó la posición conciliadora de Gianinna. ¿El motivo? Las hijas mayores del "Diez" creen que su padre no está en condiciones de tomar decisiones y no descartan la posibilidad de solicitar la declaración de incapacidad de su padre.

La separación de Diego y Rocío Oliva hizo posible otro reencuentro: el regreso de Ojeda a la vida del "Diez". La propia Verónica confirmó que lo visita todos los días, pero aclaró que está en pareja y que la relación es sólo para que el ex futbolista pueda ver a su hijo menor, Dieguito Fernando.

Dalma y Gianinna están enfrentadas con Ojeda. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía hasta hace pocos meses, Jana y Diego Jr -históricos aliados de Verónica- se habrían distanciado de la madre del hijo menor de Maradona.

"Estamos en contacto con Gianinna. Con Dalma no hablé. Pero la idea es estar todos juntos y apoyar a papá en este momento. Nada más importa, sólo su salud", reconoció Diego Jr, en diálogo con BigBang. En efecto, el hijo italiano del "Diez" sigue el minuto a minuto de lo que sucede en la clínica de Olivos a través de los mensajes que le envían Gianinna y Jana.

La internación de Diego generó una postal que muchos creían imposible. Jana fue la primera en llegar a la clínica de Olivos (incluso antes que su padre), luego fue el turno de Dalma y juntas recibieron a Maradona, quien viajó en ambulancia acompañado por Gianinna.

"Ver a sus tres hijas juntas debe haber sido algo muy fuerte y emocionante para Diego", sostienen desde el entorno del "Diez". Así, los cuatro hijos mayores del director técnico dejaron de lado sus diferencias y se unieron para seguir de cerca la evolución de la salud de su papá.

Sin embargo, la relación podría complicarse en las próximas horas. En caso de que Dalma y Gianinna decidan solicitar la tutela legal de su padre, Diego Jr. ya anticipó en diálogo con este portal que no firmará ningún papel. "La verdad es que no sabía nada de eso, lo supe por la prensa. Mi firma no está. No hablé de eso con nadie. Sólo me baso sobre lo que me dicen mis hermanas".

"Todos los hijos estamos de acuerdo en este camino. Lo único que nos interesa es la salud de nuestro padre. De otra cosa no voy a hablar, porque no tiene sentido. Es inútil. Cada uno tiene una cabeza y un cerebro. Yo no firmé, ni voy a firmar nada. Lo único que sí quiero y que me importa es tener toda la información de la salud de mi papá, porque estoy a quince mil kilómetros de distancia y hago lo que puedo", sumó.

Lejos de los dos bandos está Ojeda, quien no se mueve de al lado de Maradona. Acusada por Rocío Oliva de ser quien "habilita o no" el acceso a Maradona, la madre de Dieguito Fernando salió a defenderse ante los medios y aclaró que participará de cualquier decisión que tomen los hijos, en representación del suyo.

"Me parece que se tienen que reunir todos los hijos, la familia. Obviamente que voy a estar presente, porque mi hijo es menor de edad y tengo derecho a estar en todas las reuniones. Simplemente vengo acá (a la clínica) a ayudar, a sumar para bien. Y nada más".