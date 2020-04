La inesperada aparición de Vida y, ¿el pensado cambio de Michael Bublé para limpiar su imagen?

Después de que los principales medios internacionales se hicieran eco de la polémica que se desató en la Argentina por el codazo que Michael Bublé le dio en vivo a Luisana Lopilato, la pareja decidió continuar con los vivos que realiza desde el comienzo del aislamiento obligatorio. Atentos a las repercusiones del tema, el cambio de actitud del cantante es visiblemente notorio. Por qué decidieron presentar en sociedad a su hija Vida y el "operativo imagen" del canadiense.

En la tarde del martes, el cantante y la actriz sorprendieron al invitar a la transmisión a su hija, que en julio cumple dos años. La pequeña es la calcada imagen de su madre, tal como resaltó el canadiense en reiteradas oportunidades. "Es como tener a una mini-mujer, son idénticas", aseguró en su momento.

El parecido es notorio, sin embargo no fueron pocos los que advirtieron que la decisión de la pareja de finalmente mostrar la carita de su hija respondió a la necesidad de "mejorar la imagen" de Bublé, en especial en el mercado hispano parlante. Tal fue la repercusión de los cuestionamientos por el maltrato hacia la argentina, que hasta el manager del cantante salió a poner paños fríos al hablar -como casi nunca lo hace- con la revista People.

Eso no es todo. Otra llamativa actitud del canadiense que no pasó inadvertida por los seguidores de su mujer es que, luego del live de la polémica, hace un visible intento por no interrumpir a la actriz y todo el tiempo se encarga de delegarle el protagonismo. En esta oportunidad, además, sorprendió al hablar durante toda la introducción del vivo en español, algo que hasta ahora solía hacer en pocas ocasiones.

Durante la última transmisión, la pareja estaba hablando delante del teléfono cuando se escuchó de fondo a la pequeña cantar. "Mi amor, vení con papi", le dice Bublé. "Ahí pueden escuchar a nuestra hija bebé. ¡Vení, bebé!", arenga la actriz. "Vení mi amor. ¡Cuidado con eso que es peligroso, señorita! Vení con papi", insistió el cantante, hasta que la pequeña finalmente entró en cuadro.

"¿Quiere decir hola, con mis amigos?", indagó Michael, mientras Luisana cargaba a la beba. De pronto, el cantante comenzó a cantar el hit Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello. Vida hizo lo propio al completar las oraciones que cantaba su papá. La actriz, por su parte, aplaudía al dúo y le decía a la pequeña: "Ay, te amo".

Después de la canción, Bublé le pidió a Luisana que comenzara ella a explicar los ejercicios de gimnasia que habían prometido realizar con sus seguidores. "Mi chica y yo vamos a empezar a precalentar", advirtió, al tiempo que se fue al fondo con Vida y comenzó a bailar y a cantar la canción infantil Move it, de la película Madagascar.