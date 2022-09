La influencer que filtró el chat con María Becerra pidió perdón: "No quise hacerla sentir insegura"

La vida pública de la cantante María Becerra recibió un fuerte cimbronazo a principios de este año, cuando se enteró por Tik Tok que su expareja Rusherking le había sido infiel.

La noticia la golpeó muy duro, a nivel de que se encargó de tuitear la frase: "Hijo de mil put... me acabás de cagar la autoestima", en clara referencia al santiagueño Thomás Nicolás Tobar.

Ese golpe a su amor personal, volvió a exponerse hace unos días, cuando la influencer Jazpincita hizo pública la conversación que mantuvieron, donde la cantante le reclamaba que hubiera avanzado por mensaje privado a su pareja actual, el trapero J Rei.

"Te parezco una capa pero te querés culi... a mi novio. Sos una hija de put... vos también. Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas", le dijo Becerra en una conversación privada a la influencer, quien luego la publicó entre emojis cómicos en sus redes sociales.

Ahora Jazpincita, quien continúa haciendo chascarrillos en redes acerca de la cancelación que está sufriendo, parece haberse arrepentido de la filtración, y salió con un posteo especial, en el que pidió disculpas por lo sucedido.

"Quiero pedirle disculpas a María Becerra por haber expuesto nuestra conversación privada de una forma descarada, nunca fue mi intención que se viralizara de esta manera y mucho menos haberla hecho sentir insegura. Obvio que me tomo lo mediático con gracia como tendrían que hacer la mayoría, pero no está bueno la cantidad de mensajes violentos por parte de las mismas mujeres que se dicen feministas. Pido perdón si se sintieron ofendidas o atacadas, nunca fue la intención, Jazpincita es un personaje, yo no soy así ni por cerca", sentenció la actriz porno.

Los antecedentes no la acompañan, ya que la misma actitud que tuvo con Becerra también se vio con Micaela Tinelli y su pareja el futbolista Lisandro López, cuando lo etiquetó a este diciéndole que lo esperaba en la cama.

En aquel entonces, la hija del conductor la encaró por mensaje directo y le dijo que era una "gansa", luego de que esta le propusiera un trío. Luego la liquidó mucho más fuerte: "Las pibas como vos restan".

María Becerra mejor que nunca

"Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie. No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni me hizo nada malo", publicó la cantante en sus historias de Instagram. "Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sea 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea, y no les importa inventar, mentir o lastimar. Una pena", continuó, en clara referencia a la influencer.

"Quédense tranquis que tengo al lado mío a la persona más linda y buena. Por otro lado, quiero agradecerles a ustedes, me conmueve tanto ver cuánto me quieren, cómo me cuidan, cómo me defienden. No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir...amor, contención y mil cosas más. Lxs amo para toda la vida”, finalizó su publicación.

Los éxitos parecen continuar para la joven, aunque eso significa que mientras más alto vuele, más se le van a intentar colgar en busca de fama.