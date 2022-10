La insólita charla de Icardi con Tamara Báez: "Wanda y L-Gante no tienen nada... ¡Sé muy bien quién es mi señora!"

En la noche del miércoles, Mauro Icardi destruyó el muro de silencio que supo construir a lo largo de los años junto a Wanda Nara y decidió contar su verdad. Lo hizo a través de una transmisión en vivo por Instagram en donde criticó a su ahora ex esposa, al cantante L-Gante, a los periodistas panelistas de televisión que le hacían preguntas y relató cómo es el día a día en su vida desde que su esposa lo abandonó.

La realidad es que el delantero de Galatasaray quiso demostrar que su matrimonio sigue en pie, que nunca se enteró que Wanda rompió la relación y hasta negó que ella pueda mantener un affaire en Buenos Aires. No le funcionó. De los más de 100 mil visitantes que vieron el vivo, la mayoría le comentó que Wanda ya era su ex esposa. Otros le dejaron en claro que ella ya había contado que el matrimonio había llegado a su fin.

Tal fue el nivel de desesperación de Mauro que hasta reconoció que si de algo se arrepiente fue de la noche de pasión con Eugenia Suárez, en octubre de 2021 en París. “Hubo un perdón. Pero parece que no sirvió. Si de algo me arrepiento es de eso. Y Wanda fue la primera que lo supo y lo sabe”, afirmó el joven al ser consultado sobre sus arrepentimientos en la vida.

En medio de esas profundísimas declaraciones, Icardi también reveló que mantuvo una charla con Tamara Báez, la joven ex novia de L-Gante y madre de su hija Jamaica. Ese mismo día, Tamara había contado en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco que habían charlado. A partir de ahí los rumores sobre un supuesto intento de seducción del ex futbolista del PSG comenzaron a crecer.

“¿Y qué charlaron? ¿Qué charlan los ex cuando se juntan?”, preguntó uno de los panelistas. “De eso no puedo contar mucho...”, respondió ella. Por eso, Icardi aclaró lo sucedido. Al ser consultado por un seguidor de Instagram sobre su charla con Tamara, él tomó la posta y lanzó: "También voy a aclarar esto...".

Entonces dijo: "Esta chica, que no la conozco para nada, también me mandó un mensaje diciéndome varias cosas de las cuales no estaba de acuerdo, y se lo hice saber. De las cuales le dije que conozco muy bien a mi mujer y que no era verdad lo que me estaba diciendo, nada más que eso".

Y completó: "No hablé nada más que no sea esto. No le tiré onda, como salieron a decir. No hablé nada raro ni nada del otro mundo. Solamente me aclaró y me mandó un mensaje preguntándome por algo, y le dije que no era verdad. Y nada más".