La insólita confesión “petaquera” de una de las protagonistas de ATAV y, ¿romance blanqueado?

Aunque las grabaciones de la tira Argentina, tierra de amor y venganza ya llegaron a su fin, los fans de la tira de PolKa siguen expectantes el final de la novela, cuyo capítulo final se emitirá el viernes 27 de diciembre. Antes de viajar a Europa para celebrar su exitoso año laboral, Delfina Chaves participó del ciclo Nunca es tarde de Germán Paoloski y sorprendió con llamativas confesiones.

En medio de un "interrogatorio", la producción emitió un video en el que habló Facundo Solís, peinador de la actriz que le pone el cuerpo a Lucía Morel. "Lucía es una persona que es muy puntual. Quizás ella pueda terminar de contarles algo que le pasó hace poco cuando íbamos a un evento para la Semana de la moda. Más allá de una picardía que ella tiene, de un accesorio que suele recargar en su casa antes de ir a eventos o fiestas", deslizó con enigma.

En un intento por esquivar la pregunta, la también modelo se atajó: "Soy muy puntual, pero esta vez llegué cuando estaban levantando todo y había terminado el desfile. Igual me saqué la foto con el vestido que había llevado como para cumplir y subirla a redes". Pero, ¿a qué se refería su peluquero sobre el accesorio secreto? "A todos los eventos y lugares llevo una petaca de whisky. Me la sacaron en muchos boliches, pero soy muy ingeniosa para entrarla".

Sorprendidos por la revelación, los panelistas comenzaron a recordar eventos en los que coincidieron con la actriz. Uno de ellos, hace no mucho, en el Teatro Colón. "Eso era a la mañana temprano", se defendió Delfina, al tiempo que precisó: "La llevo cuando son a partir de las 16 horas. Lo hago desde que me empezó a gustar mucho el whisky, sobre todo el irlandés".

Dos actores de ATAV y, ¿un blanqueo en puerta?

Después de meses de especulación sobre un posible romance con su coprotagonista, Albert Baró, la hermana de Paula Chaves armó las valijas y partió rumbo a Europa. ¿El detalle? Eligió hacer el viaje con Matías Mayer, quien interpreta a "Gallo" en la tira.

Aunque en un principio se creyó que el actor se encontraba en Berlín y ella en Budapest, lo cierto es que no tardaron en compartir historias juntos. A principios de mes, la actriz había confesado que estaba "enamorada", aunque aclaró que esa persona no le daba "bola". "Es argentino, no es actor, ni músico. ¡No voy a hablar más! Chapamos, pero no me da bola", reconoció.