La insólita discusión de Mercedes Ninci y el trapero YSY A: "Cantá para salvar el medio ambiente"

¿Señora usted está bien? Al igual que todos los sábados, el programa conducido por Andy Kusnetzoff generó una divertida y elegante polémica entre sus invitados. En esta ocasión la nueva y flamante especialista en música Mercedes Ninci, aprovechó para juzgar las letras escritas y cantadas por el trapero YSY A, pero quedó muy mal parada frente a la respetuosa respuesta del cantante.

El ciclo emitido por el canal de las pelotas tiene una sección en la cual se les permite a los invitados hacerse preguntas entre ellos, y Mecha aprovechó esa oportunidad para ganarse el odio de las nuevas generaciones. "¿Por qué en todas las canciones se exalta la droga y el alcohol?, nunca hay nada constructivo. Todas las letras son iguales. En muchas letras también el odio hacia los policías. Me preocupa porque muchos chicos van repitiendo esas canciones y me preocupa", comenzó relatando la periodista.

Frente a la incómoda pregunta de la rubia, en donde deja en evidencia que no solo no escuchó la música del joven sino que nunca en su vida escuchó rock nacional, en donde hay frases como "la cocaína seca las lagrimas" (canción de Tan Biónica) o "Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína marihuana, me espera una boliviana", relatada en el Blues de Bolivia de La Renga.

"De mis cinco discos que llevo hasta ahora, vas a encontrar ese contenido que vos decís solo en el primero. Yo siempre me dediqué a sacarle fotos a lo que vivo y contarlo. Si yo estuve toda la semana de fiesta, lamentablemente, yo llego al estudio y voy a contar textualmente lo que viví. Cuando yo saqué mi primer disco, yo no quería que me escuchen los menores de edad. Al contrario. Yo hablé muy explícito porque quería separarme de toda esta ola de menores de edad que me están escuchando. Yo estoy haciendo música para quedar en la historia. No para que sea algo que se consuma y se vaya", le respondió YSY A en una primera instancia.

Además afirmó: "Al toque terminé mi primer disco, entendí la responsabilidad que eso conllevaba, yo tenía 19 años, entendí lo que pasaba y cómo generaba cosas en la demás gente y ya mi segundo disco se llama Hecho a mano y yo hablo de otra cosa. De estar en mi empresa con mis hermanos trabajando, creando nuestros sueños y nuestra independencia. Entonces te digo, por mi parte lo que yo puedo poner en el fuego es que yo me dediqué a contar lo que viví y estaba viviendo eso. Entonces para mi estaría mal dejar de contar lo que estuviese viviendo".

Si bien el tono de ambos era respetuoso, Ninci no dió el brazo a torcer y más que un consejo le pidió que haga lo que ella quería. "Hagan letras que sean un buen ejemplo para los chicos. Porque los chicos los van a seguir igual, porque son genios. Pero canten algo para salvar el medio ambiente, o seamos solidarios con los pobres, salgamos a trabajar algo así", terminó de delirar la cordobesa.

"Agarrá mi discografía y cometela entera que vas a tener el consejo de sobra para tus hijos. Yo también fui aprendiendo a decir las cosas de otra manera", fue la respuesta con altura de YSY A, quien también recibió el apoyo de Flor Vigna quien estaba presente en el piso. "Yo fui a la escucha del disco de él y era totalmente motivacional, metele a lo que queres, con tu gente, y eso es re emotivo".