La insólita reacción de Vida por la llegada de Cielo y los tiktoks de Luisana mientras Bublé está de gira

Pasaron sólo veinticinco días desde que Luisana Lopilato y Michael Bublé anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su cuarta hija: Cielo Yoli Rose. Desde entonces, el cantante debió retomar la promoción de su nuevo disco y la actriz y sus hijos permanecen en la fastuosa mansión del matrimonio, ubicada en la ciudad de Burnaby (a pocos kilómetros de Vancouver).

En las últimas horas, el cantante participó del podcast That Gaby Roslin Podcast en el que reveló cuál fue el impacto de priorizar el bienestar de su familia numerosa en su carrera. "Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande", detalló.

"No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre. Mi manager siempre me dice que no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones. Así que, ¿podés vivir con las consecuencias de eso? Si ponés a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países. Y, por supuesto, para mí fue difícil", reconoció.

Mientras Bublé se focaliza en lo laboral, Luisana se quedó en la mansión familiar junto a Cielo, Vida, Elías y Noah. Acompañada por sus hijos, la actriz aprovecha las siestas de la recién nacida para seguir con sus tratamientos de belleza: "En las siestas de Cielo, mi rutina de cuidado de la piel. Qué importante encontrar estos momentitos para cuidar de una misma", destacó.

La ex Rebelde Way y sus hijos aprovechan el jardín de 914 metros cuadrados de la propiedad, que cuenta con altos muros (cubiertos por árboles, tras el furioso reclamo de los vecinos mientras la mansión se encontraba en construcción) para resguardarlos de las miradas de los curiosos.

Atenta al activo ida y vuelta que mantiene con sus seguidores en las redes sociales, Luisana se divierte grabando tutoriales de maquillaje y videos de TikTok junto a su hija menor. "Mírenme haciendo un tiktok hasta en pijama. Modo multitasking: 'Cuando te dicen que no podés ser mamá y tiktoker a la vez'".

Al parecer, de acuerdo a los tiernos posteos que comparte desde Canadá, Vida no sintió celos por la llegada de su hermana menor. De hecho, la actriz reveló que la pequeña de tres años juega a ser mamá con Simón, el perro que adoptó meses antes de comenzar su relación con Bublé.