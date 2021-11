La insólita respuesta de la "China" Suárez cuando le preguntaron qué tipo de hombres le gustan

Después de tanta espera, Eugenia "la China" Suárez rompió el silencio en un mano a mano con Alejandro Fantino que se subió ayer a la noche a la plataforma paga de streaming Star+. Fue la primera vez que la actriz habló después de que Wanda Nara hiciera público el affaire que mantuvo con su marido, Mauro Icardi. El momento de tensión durante la nota y la insólita respuesta de la actriz cuando le preguntaron por el tipo de hombres que le gustan.

Después de aclarar que está soltera y que se quiere tomar un tiempo para estar sola, la "China" reconoció: "Es raro que yo diga esto, porque siempre estuve de novia y me gusta la soledad; pero me gusta mucho también estar de novia. Soy enamoradiza, confío y apuesto". Atento al morbo que genera el historial amoroso de las parejas de la actriz, Fantino se metió a fondo en el barro: "¿Qué te gusta en un tipo? ¿Te gusta que tengan una cierta intelectualidad? ¿Le das importancia a lo físico?".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cuando todos esperaban alguna alusión a los turbulentos inicios de sus relaciones (Nicolás Cabré estaba en pareja con Eugenia Tobal cuando la conoció y Benjamín Vicuña todavía no se había separado de Carolina "Pampita" Ardohain), la "China" pegó un volantazo y evitó con elegancia el tema: "Mis novios fueron súper diferentes. Viste que hay gente que tiene como un patrón: yo tengo una amiga que me dice: 'Me gustan altos y rubios'; y yo le digo: 'Bueno, boluda; entonces lo querés mandar a hacer y eso no existe'".

"En mi caso tiene que ver con la personalidad, en general me gustan los hombres introvertidos. No me gustan los que hablan todo el tiempo, por ejemplo. Tampoco me gusta el que quiere ser el centro de la atención en una reunión. Me llama más la atención el que está apartado, calladito y me genera curiosidad el porqué no habla", especificó.

En ese momento, el conductor aprovechó para preguntarle si ser famosa le pesaba a la hora de conocer hombres: "Qué difícil debe ser conocerte, los flacos se deben quedar... algunos amigos míos me dijeron: 'Me muero', porque sos muy linda y algunos como que te tienen terror". Tras el piropo, la "China" respondió: "Eso es porque tienen una imagen construida de mí que no soy, no soy la femme fatale; después me conocen y soy un pibe más; cuando me ven con mis hijos, con mis amigos, se dan cuenta de que no soy la de Instagram".

"Nunca un hombre me reconoció eso, sí me han dicho mucho que al principio tengo mucha cara de orto y evidentemente me lo empecé a creer, porque si me lo dice más de una persona. Les parecí antipatiquísima, debe ser que lo hago como para que no crean que me los quiero levantar. No sé. Hay algo ahí todavía que tengo que descubrir, lo voy a hablar con mi psicólogo", aseguró la "China", aunque reconoció que en este momento no está haciendo terapia.