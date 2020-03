La inspectora Raquel Murillo, de La Casa de Papel, anunció que tiene coronavirus: "Mi caso es leve"

Como muchas otras personas alrededor del mundo, la actriz de "La casa de papel", Itziar Ituño, quien interpretó primero a la inspectora Raquel Murillo y luego a Lisboa en la serie de Netflix, contó de manera pública que fue diagnosticada con coronavirus.

La confirmación la hizo a través de su cuenta personal de Instagram, donde explicó que el viernes 13 de marzo comenzó con los síntomas, particularmente fiebre y tos seca, y que finalmente en las últimas horas se enteró de que su test dio positivo.

"Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil", dijo la actriz para llevar tranquilidad a todos sus fanáticos y seguidores.

En la publicación que hizo Ituño, compartió una foto suya mientras hace reposo, y acompañó la imagen con un gran texto donde aclaró que durante los próximos 15 días estará en cuarentena en su casa.

"Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", sumó.

Del mismo modo, la artista dijo que este es un tiempo para que la gente muestra su solidaridad y generosidad, por lo que pidió que todos se queden en sus hogares para evitar contagiar a más personas.

Ituño interpreta en la historia a la inspectora Murillo que, durante la primera temporada, es quien maneja la negociación con el grupo que asalta la Casa de la Moneda, aunque luego, con el correr de los capítulos, su personaje se enamora de El Profesor.

La cuarta temporada de La Casa de Papel se estrenará el próximo 3 de abril, y develará una gran cantidad de enigmas que ya comenzaron a aparecer en los últimos episodios que salieron en Netflix el año pasado. Uno de ellos tiene que ver con la suerte que tendrá Lisboa (ese es su nombre desde que forma parte de la banda), quien fue atrapada por los investigadores con la intención de que confiese quiénes son los atracadores.