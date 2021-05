La intensa guerra 2.0 entre LAM y Cabak: "Fijate dónde metés los dedos, ya te perdonamos la vida"

La última aparición de Horacio Cabak en el programa "PH, Podemos Hablar" despertó un mar de críticas en las redes sociales. El ex modelo hizo referencia al escándalo mediático que vivió luego de que su esposa, Verónica Soldato, revelara que descubrió fotos y conversaciones del conductor siéndole infiel. "Estoy en pareja hace 27 años. Tuve una semana impensada", afirmó, delegando responsabilidades.

Durante su descargo, Cabak sostuvo que muchas personas se comportaron "con mucha lealtad" y explicó porqué decidió acudir a la justicia para evitar que se siga hablando del tema en televisión. "Acudí a la Justicia y allí se determinó que la vida privada es la vida privada. Yo creo que después de estos 27 años que haya trascendido algo así es una bomba atómica, era el material que cualquier programa esperaba", reflexionó.

Y agregó: "Hubo mucha gente que se comportó con mucha lealtad, hay gente que me sorprendió para bien y para mal. Pero cuando la semana iba pasando se iba descomprimiendo las cosas y se descomprimieron de modo tal que durante el fin de semana tuve al posibilidad de abrazar a mis hijos, que son mi orgullo, y de hablar con ellos. De abrazar a mi mujer. Y después de haber abrazado a los cuatro, solito, lloré como correspondía llorar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que desde Miami, Estados Unidos, donde se encuentra en aislamiento tras haber contraído coronavirus, Ángel de Brito siguió de cerca el descargo del conductor de La jaula de la moda y salió a cruzarlo por Twitter. “Pasen al punto de encuentro, los que siempre culpan a... LAM”, escribió el periodista de espectáculos junto a una captura en la que se ve a Cabak haciendo referencia a la conversación que mantuvo Soldato con el jurado de La Academia.

“¿Siempre? Abrazo”, se limitó a contestarle Cabak, mientras le daba un contundente "me gusta" a una frase de un usuario que decía: "Yo seguía LAM pero como se ensañaron Horacio Cabak, el maltrato de Yanina Latorre a sus compañeras, cómo bardean a la gente, temática operación de pezones de Cinthia Fernández, me superó. Son simples chismosos y metiches de la vida de otros".

Claro está, la respuesta de De Brito no se hizo esperar: "Fijate dónde metés los dedos, ya te electrocutaste una vez y LAM te perdonó la vida. Abrazo, Horacio". A lo que el ex modelo, le contestó refiriéndose a su contagio en Miami: "Estimado, alrededor tuyo hablaron y siguen hablando. Nada tiene que ver con nuestra cordial y respetuosa relación. Abrazo Ángel. Me alegro que estés bien".

Pero cuando parecía que ambos protagonistas habían dejado sus celulares de lado para evitar seguir peléandose a través de las redes sociales, hizo su aparición Cinthia Fernández. "Este es guapo cibernéticamente. pero si alguien ve los huevos de Cabak por algún lado que chifle que aún los seguimos buscando", disparó, picante, la panelista de Los Ángeles a la mañana.

Una vez más, con mucha ironía, Cabak salió a responder las ofensas: "Abbey Díaz. La nieta de Horacio Guarany (?) El nuevo faro moral de occidente. ´Buscadora de huevos´, insólito". Fue entonces que la ex de Matías Defederico se armó de coraje y sentenció: "Pobre, ¿te quedaste sin argumento? No esperaba menos de vos , tu maltrato hacia mujeres, como te manejas con las mujeres en tu vida. Eso es menos grave que mostrar las tetitas".