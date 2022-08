La interna del programa de Georgina: la disputa de los panelistas, el llamado a Lozano y la salud de Barbarossa

Desde hace unos días, Georgina Barbarossa debe ausentarse por problemas de salud. Según dejaron trascender los allegados a la conductora, sufre fuertes dolores de cabeza desde el jueves pasado que le impiden no solo mantenerse al frente de su programa A la Barbarossa, sino incluso ponerse de pie o mantener la vista fija. “Tiene jaquecas tan fuertes que el médico le dijo que hiciera reposo”, afirmaron fuentes de Telefe.

A partir de ese inconveniente, el esquema del programa debió ser reconstruido. Eso sacó a la luz una batalla de celos y rencores que ya se había desatado desde hacía varias semanas. Tanto es así que el malestar se reflejó en la pantalla de Telefe tanto el lunes como el martes. Y la producción, tras la orden de la cúpula de la emisora, debió actuar de urgencia.

Tras dicho accionar, varios fueron los allegados al programa quien dejaron entrever que los problemas de salud de Georgina están directamente relacionados al estrés que vive desde que se puso al frente del programa, lo que significó su vuelta a la televisión después de 20 años, y debe lidiar tanto con los temas que le impone la producción como con las internas con parte de su equipo.

En primer lugar, Barbarossa está un poco cansada de la temática con la que abren diariamente el programa y son los temas policiales. En ese sentido, el equipo se acopla bien. Mientras Paulo Kablan, a quien Georgina adora, desarrolla el tema, Nancy Pazos, Analía Franchín y Lío Pecoraro aportan su mirada y opinan sobre el hecho delictivo en cuestión.

El problema es que Georgina está cansada de que su programa apunte solo a casos policiales. “Al canal le rinde que se hagan coberturas de robos, asesinatos o crímenes vinculados a la violencia de Género porque le da rating. Pero a Barbarossa le habían prometido que iba a ser un programa relajado y divertido, y no lo es”, afirmó una fuente desde los pasillos de Telefe.

Mientras fuera de cámara le imponen una temática con la que no la pasa nada bien, a Georgina algunos temas le hicieron tan mal que, en varias oportunidades, la han visto llorar después de finalizar el programa. Por el momento, y tal como sucede en el programa de Verónica Lozano, la mayor parte del programa estará apuntado a la cobertura de casos policiales y el resto será entrevistas y demás.

El otro punto de conflicto es la relación de los panelistas con Georgina y entre ellos. Desde su llegada, Barbarossa cree que sus compañeros no respetan el rol que ocupa. Otra fuente del canal le había dicho a BigBang: “Su liderazgo como conductora comenzó a tambalear a las pocas semanas de iniciado el programa. Ella se dio cuenta en el aire que sus panelistas no la respaldan. Y se lo hizo saber a uno de sus productores. ‘Salvo Paulo (Kablan), el resto me tira para abajo y no me rema ni una’, les dijo”.

Ella entiende que salvo por Pecoraro, que dejó Canal 9 y desembarcó en Telefe, el resto del equipo ya venía armado desde el programa de Flor Peña y eso le jugó en contra. Para la conductora le hacen valer que ella es la nueva en el canal. “Ella siente que las panelistas deberían respetarla más al aire y también fuera del aire. Como ella llegó después a Telefe y ellas estaban desde antes, cree que le juegan por atrás para quedarse con el programa”, reveló una fuente de la emisora.

El otro drama es la interna entre panelistas. Entre el lunes y el martes, Pazos quedó a cargo del programa en el rol de conductora. No le fue nada bien y se notó al aire. Las interrupciones constantes y por parte de ambos con Pecoraro, la repetición de preguntas a los entrevistados para lograr que el otro no pueda meter bocado y una pelea fuera del aire desató un vendaval en la producción.

La producción se dividió. Algunos en defensa de Pazos y otros de Pecoraro. La mala onda pasó de los personajes que salen al aire a los trabajadores de la emisora. “Ya no pueden convivir. Ni se hablan fuera del aire. No hay reuniones de preproducción porque es insoportable el ambiente”, contaron sobre el vínculo entre Nancy y Lío. A ese escenario se suma Franchín, que aunque no tiene la capacidad para ocupar un rol de conductora, se ocupa de ganar poder pero para seguir en el equipo.

“Hasta acá llegamos”, fueron las palabras de uno de los gerentes de Telefe después de enterarse de una pelea a gritos entre tres de los integrantes del panel de Georgina. Como saben que la conductora deberá seguir en reposo hasta, por lo menos, la semana que viene, el programa quedó en manos de Vero Lozano, una verdadera profesional y con excelente manejo de grupos.

“Si no pueden dejar el ego de lado, nadie más va a tener la oportunidad de conducir”, les dijo un productor. Por su parte, Pecoraro está indignado porque la producción le había prometido, cuando firmó el contrato, que si Georgina se ausentaba, él conduciría. Eso no sucedió. Por su lado, Pazos fue mucho más lejos y decidió pegarle al canal.

En una entrevista con Socios del espectáculo, la ex de Diego Santilli lanzó: “El canal decidió buscar una conductora como tiene que ser que, en este caso, es Vero”. Cuando el cronista le dijo: “Pero vos sos conductora”, Pazos disparó: “No soy una conductora para Telefe… No sirvo para Telefe. Yo puedo conducir un programa de radio… yo soy muy picante. Mi aspiracional no es ser conductora de Telefe, no tengo el physique du rôle”.



Y tal como sucedió cuando se peleó con el equipo de LAM, Pazos negó cualquier conflicto con Pecoraro: “Con Lio me muero de risa. Todo lo que hacemos es para que ustedes coman… Cuando el lunes tuvimos el problema, que estaba Georgina ahí, vino la producción, me dijo que abría yo el programa y Lío no dijo ni una palabra. Yo pasó de largo en todo. Yo cuando se hace un espacio, habló y de más… Pero no tengo ni clima de laburo, llegó, me maquillo y salgo al aire”. Esas palabras de la conductora suplente cayeron pésimo en la cúpula de Telefe. El conflicto recién comenzó.