La interna entre chicas menos pensada: Costa y Lizy le pegaron a Flor de la Ve

Esta semana explotó la interna entre Florencia de la Ve y Maju Lozano a raíz de un inapropiado comentario durante la cena anual que organizó Margarita Barrientos para el comedor "Los Piletones". Maju fue una de las conductoras del evento, celebrado el último jueves 29, y al día siguiente sorprendió a todos al revelar en su programa un curioso momento que vivió durante aquella velada.

La paranaense contó que, mientras estaba arriba del escenario, Florencia se la pasó haciendo comentarios discriminatorios sobre ella. ¿Cómo se enteró? Fue su esposo, Juan, quien estaba a pocos metros de la mesa de Florencia, la escuchó y le contó a su mujer.

“Si sabía que estaba esta, no venía. Es una ordinaria, una mersa, una gorda grasa”, habrían sido las palabras de Flor. "Están diciendo que ayer, en la cena benéfica, me peleé con Maju Lozano. Ella fue extremadamente cálida conmigo, amorosa”, se defendió la actriz.

Y sumó: “Me invitaron a hacer un poco de la conducción para juntar dinero, pero no sucedió nada de lo que están diciendo. Si necesitan programa, no inventen cosas que no existieron. Por suerte, eso no pasó y soy la protagonista. Mentir y poner cosas en mi boca que nunca dije, no".

Sin embargo, la respuesta de la otra parte no tardó en llegar. Si bien repitió que no quería hacer público el tema y sostuvo que a ella no le molestaron los comentarios de la actriz, Maju aclaró que los dichos existieron. “Yo me lo tomé con humor”, explicó.

Y remató: “En la vida hay que ser buena adelante y detrás de cámara porque si no pasan estas cosas...Florencia estaba hablando con una productora de La jaula de la moda y empezaron a destrozarme diciendo cosas como 'mirá que grasa' o 'mirá como está vestida'”.

A raíz de este escándalo aparecieron algunos tuits de Moria Casán, Lizy Tagliani y Costa, quienes tuvieron distintos problemas en el pasado con Flor de la Ve y le manifestaron su total apoyo a Maju, opinando sin filtro y dejando muy expuesta a De la V.

Esta última, por ejemplo, dialogó con Intrusos este martes y disparó: “Muy desagradable todo lo que pasó con Maju. Es muy desagradable que ella (por Flor de la Ve) niegue. ¿Por qué va a inventar eso Juan? Ella lo habrá dicho, seguro que lo dijo, como lo hacemos todos. ¿Pero sabés cuál es el tema? Si vos salís con una bandera a decir ´no me discriminen, yo soy esto y soy lo otro´, entonces lo que digo con el pico lo tengo que sostener con el cuero”.

Y agregó: “Es fácil decir ´yo no dije nada´. ¿Para qué Juan lo va a inventar? Él no necesita un rebote mediático, que sí es lo que necesita ella. No me sorprende que lo niegue, porque ella es negadora. Yo he tenido palabras muy desagradables hacía Flor y le pedí disculpas, las cuales nunca me contestó. Y está en todo bien porque no tiene por qué disculparme, pero yo me hice cargo. Le dije cosas feas, después le escribí y le pedí disculpas”.

Hermosa @soymajulozano vos sos más que un envase que se compra con plata... lo que el dinero compra se convierte en baratija... los valores que se traen de cuna... te quiero — Lizy Tagliani (@lizytagliani) August 30, 2019

Por último, Costa sostuvo que si Florencia “está con la bandera de ´soy la más discriminada del país´, después no discrimines”. Con respecto a Lizy Tagliani, usó Twitter para dejarle unas sentidas palabras a Lozano y criticar, una vez más, a Florencia. "Hermosa @soymajulozano. Vos sos más que un envase que se compra con plata...”, escribió.

Cabe recordar que Lizy y la conductora de Flor de tarde nunca se llevaron bien. Sin ir más lejos, Florencia cuestionó a la conductora de El precio justo por considerar que su forma de hacer humor no ayuda al colectivo LGTB. "Ella me encanta, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino”, había dicho.

Y siguió: “Yo le diría que lo piense, que no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo. En aquella oportunidad, Lizy hizo su descargo en redes: "Parece que ser fea, trava, tener pie grande, bozo y disfrutar de mi historia está penado. Alguien cree que si me desaparecen la tierra será un paraíso de amor e inclusión. No vendo ni alquilo lo que construí…”.

Que esta de más jaaaa... "los valores se traen de cuna" https://t.co/ATeRTcPTdm — Lizy Tagliani (@lizytagliani) August 30, 2019

Por esta razón, Lizy le dio su total apoyo a Maju y sentenció: “Lo que el dinero compra se convierte en baratija...los valores se traen de cuna...te quiero".