La interna entre Iván de Pineda y la Peña de Morfi: exigencias, divismo y despido

La muerte del conductor, periodista y productor Gerardo Rozín aplacó, por unas semanas, las internas que se viven en La Peña de Morfi, de cara a lo que será su regreso a la programación habitual. Es que según contó la periodista Mariana Brey, el ex modelo y conductor Iván de Pineda renunció al ciclo debido a una serie de exigencias que no fueron avaladas por la producción.

“Me dijeron que, entre los pedidos que hizo Iván, y me hablan no de una renuncia de Iván sino que la producción lo habría desvinculado. Lamento no haber podido hablar con Iván para confirmarlo, pero voy a dar la versión que tengo que dice que a él lo desvinculan del proyecto por los pedidos”, contó Brey.

“Entre los pedidos que hizo Iván está no acercarse a la comida, no quedar cerca de la comida. Me llama mucho la atención porque entre los programas que hizo Iván en el de los viajes comía en cámara”, sumó la periodista.

Además, dijo que De Pineda “pedía notas para exclusivamente hacerlas él sin la participación de Jésica Cirio (la coconductora). Y la frase final que me ponen, que me llama la atención porque lo conozco a Iván y me extraña que pueda tener una actitud de divo, pero lo que me dicen es que se hartaron de su divismo”.

El último domingo, Cirio se hizo cargo del homenaje especial para Rozín. A ella se le sumaron Zaira Nara y Julieta Prandi en el estudio y Soledad Pastorutti desde un móvil en Rosario. Cirio es parte de La Peña desde el 2016 y Zaira fue parte de Morfi, todos a la mesa, primero acompañando a Rozín y luego a Damián de Santo y al Chino Leunis, entre el 2017 y el 2019, cuando dejó su lugar porque estaba embarazada de su segundo hijo.

“Lo digo sin opinión y me quiero correr de eso porque para mí es cero divo. Su problema es la carne y la parrilla, no sé si será vegano o por el olor”, indicó Brey. La decisión de la producción de poner al ex modelo delante del ciclo tuvo que ver con un pedido de las autoridades de Telefé que querían darle más vuelo a De Pineda después de ser la cara de varias ciclos.

"Hace dos semanas grabaron una apertura y musicales, pero todo eso no va a salir al aire porque Iván decidió no hacer el programa", contó la periodista Nancy Duré. Al parecer, habría otro conductor elegido para La Peña de Morfi, aunque aún no trascendió de quién se trataría.

Otro rumor indicaba que Iván quería ser el conductor del ciclo de música y entrevista y que Cirio no sea ni siquiera su coconductora. Además había exigido diversos cambios en el formato del programa que la producción ni siquiera tomó en cuenta.

Por un lado, más allá de sus pedido de primera figura, lo que el modelo no sabe es que Jésica fue nombrada como conductora del ciclo por el propio Rozín antes de su fallecimiento. Es decir, Cirio se mantendrá al frente de La Peña hasta el final.

En ese sentido, el mismo domingo, mientras llevaba adelante el homenaje al conductor y periodista rosarino, la propia Zaira le repitió varias veces al aire: "Estoy orgullosa de poder formar parte de tu equipo, Jésica". Es decir, Nara dejó en claro que el programa pertenece a Jésica. Por esas horas, las conductoras ya sabían sobre las exigencias de De Pineda y que ya había sido desvinculado del proyecto.

Hasta ahora las versiones apuntan a Jey Mammon, que se desvinculó de América TV para llegar a Telefé o el comediante Miguel Granados, quien contó que el propio Rozín solía decirle que debía conducir el ciclo en caso de su ausencia.