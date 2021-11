La interna entre las "amigas" de la "China": de Mery y Paula, a la posición anti "cancelación" de Vetrano

Después de que Wanda Nara estallara e hiciera pública la infidelidad de su marido, Mauro Icardi, con Eugenia "la China" Suárez, fueron muchas las amigas de la ex Casi Ángeles que tomaron partido por la empresaria y le soltaron la mano a la actriz. De la lavada de manos de Mery del Cerro, a la defensa de Candela Vetrano; pasando por la furia de Paula Chaves y el rol activo de Zaira Nara para "cancelar" a la ex de Benjamín Vicuña.

Hasta ahora, fueron pocas las amigas de la actriz que salieron a bancarla de forma pública. En los últimos días llegaron los likes cruzados de Carla Peterson y Celeste Cid, quienes respondieron con emoticones y buena onda a los últimos posteos que la actriz compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, quien puso las cartas sobre el tablero fue Vetrano, conocida ahora por su paso por Masterchef, pero histórica compañera de la "China" en todas las producciones de Cris Morena. "Es amiga y la quiero mucho", reconoció la actriz, al tiempo que profundizó en diálogo con la revista Gente: "Me dolió que la pongan en ese lugar. Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien".

"Todo eso que pasó me pareció una mierda. Todo el mundo puede cometer errores y juzgar precipitadamente va en contra del feminismo. No me indignó, me afectó", cerró con contundencia Vetrano, en línea con el descargo que semanas atrás realizó la propia Suárez desde su Instagram.

Otra de las voces que se sumó en las últimas horas fue la de Del Cerro, también ex Casi Ángeles y actual Masterchef. "La verdad es que no voy a opinar, son personas que quiero y que conozco. Es un tema personal y no quiero hablar, porque no me corresponde", intentó esquivar en diálogo con Catalina Dlugi.

Consultada sobre si era cierto que el grupo de amigas famosas de la "China" se había puesto de acuerdo para dejarla de lado, Del Cerro salió con los tapones de punta: "No nos pusimos de acuerdo en nada. Cada una tomó posición. Quizás seamos parecidas a la hora de tomar posición por algo. Yo prefiero no hablar, porque es un tema que no tiene que ver conmigo y es muy delicado".

Ya al hueso, Dlugi preguntó: "¿Vos te considerás amiga de la 'China' Suárez o hubo un distanciamiento?". "No voy a hablar de nadie, no voy a hablar de nada. Sí, obvio que es mi amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar. Cada uno pasó por momentos difíciles y nos fácil. Pero sí, obvio, es mi amiga. Hace un montón de años que es amiga".

De esta forma, Vetrano y Del Cerro se posicionaron en veredas opuestas a la de Paula Chaves, quien en privado la habría llegado a acusar de "sorete" y en público aclaró que no era tan "amiga" como se decía y que la madrina de su hija era Zaira. Clarito.