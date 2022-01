La internación de urgencia de Luis Brandoni y las mentiras de los antivacunas: “Se dijeron muchas cosas falsas”

Por unas horas, la salud de Luis Brandoni preocupó al mundo del espectáculo. El actor de 81 años tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata, después de descomponerse y tener un cuadro de 39 grados de fiebre. Afortunadamente, el miércoles por la mañana, después de diversos chequeos, Brandoni fue dado de alta.

Todo comenzó en la tarde del martes, cuando una pareja lo reconoció en la calle y se acercó a saludarlo. En ese momento, notaron que Brandoni no respondía y se mostraba confuso en sus respuestas. Entonces, dieron aviso al productor Carlos Rottemberg, y fue llevado al hospital para un chequeo.

En medio de su internación, muchos rumores comenzaron a dar vueltas. Desde redes sociales, algunas personas aseguraron que el actor había sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV). A esos falsos datos se le sumaron los militantes antivacunas de Twitter que afirmaron que el ACV de Luis era porque se había aplicado una vacuna contra el coronavirus.

Lo cierto es que Brandoni sufría uno de los efectos comunes que pueden aparecer después de la colocación de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus: desde el dolor, picazón, hinchazón de la zona donde se aplicó, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, escalofríos, pérdida de apetito, dolor muscular y en las articulaciones, y sudoración. En el caso del actor, su cuadro fue fiebre.

Apenas fue internado para estabilizar su cuadro, Rottemberg, el productor de la obra El acompañamiento, que protagoniza, afirmó en la noche del martes: “Beto se dio la tercera dosis de la vacuna Pfizer que le provocó un malestar durante el día. Este hecho también se repitió cuando se inoculó con la segunda dosis”.

Y enseguida relató, en las horas previas a que Brandoni recibiera el alta: “Tuvo temperatura y un momento de confusión que derivó en un traslado al hospital donde se le hicieron varios estudios. Por ahora hay que esperar los resultados para ver cómo está de salud. Por propia voluntad pidió que le permitan irse al hotel esta noche y volver mañana bien temprano alrededor de las 8 para continuar con los estudios correspondientes”.

Finalmente, Brandoni recibió el alta médica el miércoles y se encuentra en perfecto estado de salud. Tanto es así que volverá a la obra. Antes quiso aclarar su situación, después de enterarse que falsos rumores y mentiras de antivacunas repetían que estaba mal: “Han difundido cosas que no son ciertas. Me vi un poco perdido y desorientado. Tuve una mala reacción por la vacuna. Me internaron porque había peligro de un ACV. Acaban de darme el alta”.

En tanto, en diálogo con La Nación, Brandoni relató: “Mi organismo no resiste la vacuna, la segunda dosis también me mató. Me di la vacuna el lunes, que es el día de descanso, para poder hacer función el martes, pero me salió mal”.

“Estaba manejando cuando me comencé a sentir mal, así que paré en doble fila y me metí en un bar para pedir un vaso de agua, pero, al verme cómo estaba, la gente que me atendió, decidió llamar rápidamente a Carlos Rottemberg. Me hicieron muchos estudios. Nunca me hicieron tantos juntos. Pero ya estoy bien. Se dijeron muchas cosas falsas”.



La última vez que el actor estuvo internado por un problema de salud fue en febrero de 2021, hace casi un año, cuando sintió que tenía cansancio y dolores en sus articulaciones. Tras quedar en observación en el Sanatorio Anchorena, en Recoleta, y tras varios estudios de rigor, los médicos le hicieron un hisopado que dio positivo de coronavirus. Afortunadamente ya había recibido una dosis y pudo recuperarse sin inconvenientes.

En tanto, durante esos días de internación, Brandoni afirmó durante una nota: “Perdí el invicto. No tuve síntomas. Pensé que iba a terminar invicto y resultó que no. Nada grave. Estoy internando en este momento. Calculo que mañana estaré en mi casa”. Tras un aislamiento, el actor se recuperó sin problemas.



Durante 2020 y 2021, el militante radical y de Cambiemos había participado de varias marchas en contra del gobierno de Alberto Fernández, el aislamiento social y las vacunas que habían llegado al país en aquel momento que eran la Sputnik V y la Sinopharm. Además había exigido que la vacuna Pfizer llegara al país, algo que ocurrió meses después tras negociaciones entre el gobierno argentino y el laboratorio de Estados Unidos.