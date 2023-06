La Joaqui se bajó de sus shows y eliminó todas sus publicaciones: "Sufro estrés traumático"

En la cresta de la ola y a pocos días de estrenar sus canciones con Callejero Fino, Joaquinha Lerena De La Riva -popularmente conocida como La Joaqui- decidió dar un paso al costado y alejarse de los escenarios hasta nuevo aviso.

Todo se conoció durante la noche del martes por medio de un comunicado que difundió la artista a través de las historias de Instagram, luego de eliminar todas y cada una de sus publicaciones en la red social. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal”, comenzó diciendo. “Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar”, explicó, dejando en claro que pondrá todas sus fuerzas en recuperarse.

Por último, la cantante remarcó que no estará al frente de los shows que tenía programados: “Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta el nuevo aviso”. Si bien, no puntualizó en las razones por las cuáles está atravesando esta difícil situación, La Joaqui continúa padeciendo la pérdida de su mejor amigo “El Noba”, quien falleció en 2022 tras un accidente en su moto.

El trapero de la zona Sur del Conurbano que falleció en junio del 2022 tras permanecer internado por más de nueve días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner en estado de coma luego del accidente que había sufrido el 24 de mayo en Florencio Varela. El cantante de trap y cumbia había impactado contra un Peugeot 208 mientras iba a bordo de su moto y sin casco en el cruce de Luis Braille y Solís, en Florencio Varela.

Como consecuencia, fue trasladado al hospital luego de que el conductor del auto (al cual le realizaron un test de alcoholemia, que dio cero) llamara al 911 y a emergencias. Finalmente, falleció días después a causa de las graves heridas ocasionadas por el accidente. Dos meses y medio después, la Justicia archivó la causa de "homicidio culposo" sin imputaciones contra Nelson Fernández Cáceres, el otro conductor, después de que la fiscalía determinara que no tuvo responsabilidad en el hecho.

En varias declaraciones, la artista siempre manifiesta que aún lo extraña y que aún le pesa su ausencia. "Éramos re compinches y lo seguimos siendo, porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados. El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos; yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él", contó la trapera en diálogo con TN.

Y cerró: “Éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales".

La mamá de Karina habló de salud mental de su hija

En estos últimos días, se habló mucho sobre la salud mental de Karina “La Princesita” e incluso, para despejar dudas, fue ella misma la que ratificó en redes sociales la situación que la atormenta: “¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, cómo me siento yo cuando leo ‘qué le pasa’, ‘falta de atención’, ‘se victimiza’ y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental”.

Este martes, la mamá de la cantante, Mónica Cuello, habló en Intrusos sobre la situación de su hija: “La entiendo cuando la veo, porque está pasando por momentos de ataques de pánico, todo esto lleva a una depresión. Yo más que nadie la entiendo porque yo lo sufro hace muchos años y también estoy medicada. Lo venía notando porque ella se ocupa de muchas cosas, de su hija que está presente absolutamente en todo, de su banda, se ocupa de todos los temas, es mucha presión”.

Más adelante, Mónica se explayó acerca de los motivos que ella cree que pudieron desencadenar los ataques de pánico de Karina. “Es un conjunto de todo, desde lo económico, cuando empezó a perder algunos juicios. incluso a varios músicos de los que le hicieron demandas judiciales ella los ayudó muchísimo en épocas en las que no podían trabajar. Y siguen llegando juicios. Es una persona que se ocupa de tantas cosas, tendría que delegar un poco, descansar y disfrutar”, reveló.