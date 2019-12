La Justicia archivó la causa de Río Negro, pero presentaron una nueva denuncia por abuso sexual contra Axel

A pesar de que la fiscalía de Cipoletti dictaminó que se archive la causa iniciada por una joven de Catriel, Río Negro, contra el artista por abuso sexual simple debido a la falta de testimonios y pruebas, el abogado José D'Antona dio a conocer que el cantante recibió esta mañana una nueva denuncia por abuso sexual simple que lo pondrían contra las cuerdas.

Al mismo tiempo, el letrado cordobés reveló que la presentación la hizo cerca de las 10.30 de la mañana, aunque eligió reservar los detalles para preservar a la víctima. "No queremos que nos pase lo mismo que con la denuncia que se hizo en Río Negro, que a los 20 minutos de presentada se filtró la información. Eso no debería haber sucedido, porque además no queremos revictimizar a la víctima ni exponerla a potenciales represalias", aseguró en diálogo con La Nación.

Este lunes el Ministerio Público de Río Negro resolvió "reservar las actuaciones hasta tanto surjan nuevas evidencias que permitan fortalecer la investigación" de la denuncia presentada el pasado 16 de octubre, por un hecho ocurrido en 2017, en esa provincia. En el caso de que el abogado de la víctima consiga pruebas que avalen la denuncia, la causa podría ser reabierta ya que no se dictaminó el cierre, sino simplemente su archivo hasta que surjan más testimonios.

"Tras realizar todas las medidas para recabar indicios tendientes a avanzar con el caso - tanto las propuestas por el Ministerio Público Fiscal como también las sugeridas por la querella particular que representa a la denunciante - no surgen elementos objetivos que permitan apuntalar el relato de la víctima de cara a un posible debate oral y público por el hecho investigado", señalaron.

"En primer lugar y sin desconocer la importancia del testimonio de la víctima en estos casos, debe señalarse que a la ausencia de testigos presenciales, se suma que todos los testimonios de personas que compartieron momentos inmediatamente posteriores al hecho con la denunciante no son coincidentes con sus dichos", sumaron desde la fiscalía de Cipoletti.

A su vez, los resultados de la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no permitieron avalar su acusación. "Ante lo anterior y sin advertir por el momento la posibilidad de producir nuevas evidencias que permitan avanzar hacia una instancia posterior del proceso, la fiscal del caso, Rocío Guiñazú resolvió reservar las actuaciones hasta tanto surjan nuevas medidas probatorias", informa el texto publicado por el Ministerio Público de Río Negro.

Según D'Antona, "hubo 14 o 15 medidas de pruebas”, en su gran mayoría solicitadas por la querella. “Toda la prueba que se produjo fue nuestra. Y no hubo testimonios que contradijeran a la víctima; nosotros presentamos 5 o 6 testimonios, y voy a seguir presentando pruebas el jueves y el viernes porque así lo permite el código de Río Negro”, cerró el letrado.