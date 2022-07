La Justicia desestimó la denuncia contra Ricky Martin: "La mentira hace mucho daño"

Los últimos días el nombre de Ricky Martin estuvo en boca de todos a raíz de una denuncia por violencia doméstica radicada en su contra por su sobrino. La orden había sido dictada por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego de una solicitud del sobrino del artista siguiendo los procedimientos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. El joven, de 21 años, había alegado que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó, acosó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.

Pero finalmente, la denuncia contra el cantante puertorriqueño fue desestimada este jueves a partir de la declaración judicial del joven en los tribunales de San Juan de Puerto Rico. Según informó Variety, el sobrino de Ricky retiró la acusación de violencia doméstica contra el músico, según informó el medio hollywoodense Variety. “Tal como habíamos anticipado, la orden de protección temporal no fue prorrogada por la Corte. El denunciante confirmó al tribunal que su decisión de desestimar el asunto fue solo suya, sin ninguna influencia o presión externa, y confirmó que estaba satisfecho con su representación legal en el asunto”, señalaron los abogados del músico a través de un comunicado.

El abogado Marcos Rivera explicó que la primera orden que se expidió en contra del cantante era “provisional”. “La expidieron provisionalmente, hasta que no escuchen a Ricky Martin la orden no se convierte en permanente por el tiempo que determine el tribunal”, indicó el licenciado, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico. “La solicitud provino del denunciante pidiendo que se desestimara el caso. Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hace acusaciones falsas, sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede seguir adelante con su vida y su carrera”, agregaron los representantes del artista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Recordemos que Ricky Martin tuvo que comparecer ante el tribunal de forma virtual para enfrentar las acusaciones de su sobrino, luego de que a principios de mes recibiera una orden de restricción que quedó sin efecto este jueves. Las fuertes acusaciones del joven fueron rechazadas desde un primer momento por la defensa del artista, al calificarlas de "falsas y fabricadas", y había confiado en que la verdad saldría a la luz. "Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira", dijo el propio Ricky en un video que compartió su mánager por Instagram.

En el breve video, el cantante explicó que su sobrino estaría atravesando por problemas de salud mental y explicó que no había hablado públicamente sobre el tema porque sus abogados le sugirieron guardar silencio durante el proceso de investigación. “Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, que lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, continuó.

El abogado Martin Singer, del equipo de asesores legales del popular intérprete, había adelantado que el músico "nunca ha estado y nunca estará involucrado en ningún tipo de relación sexual o romántica con su sobrino". "La idea no solo es falsa, es repugnante. Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia", había dicho. "La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a todos mis familiares. Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice", agregó el cantante.

Ocurre que al momento de conocerse las acusaciones, otras personas del entorno de Ricky Martin habían contado que el joven sobrino padecía de problemas mentales. Más allá de la resolución de este caso, el artista de 50 años aún enfrenta otros problemas legales con su ex representante Rebecca Druker, quien lo demanda por comisiones impagas. Ricky se encuentra en Los Ángeles, donde filma la serie “Mrs. American Pie” para Apple TV+, y se presentará este viernes y sábado junto con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl. “Hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive de la verdad. Mucho amor”, concluyó con la voz entrecortada.