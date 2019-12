La Justicia desestimó la denuncia de Luciana Salazar y Cinthia Fernández se burló en las redes

A finales de octubre, furiosa por el gran número de críticas en su contra, Luciana Salazar decidió autodenunciarse en la Justicia: "Vengo a solicitar se inicie investigación respecto a mi persona, toda vez que de acuerdo a los videos que adjunto, la señora Cinthia Fernández el 16/10/19 dijo expresamente ‘cobra, copia y pega’ en el programa de televisión LAM”.

En aquella oportunidad, Luciana mantenía vigente varios frentes de conflicto en las redes sociales. Entre ellos, se encontraban los reiterados cruces que tuvo con Cinthia Fernández por Martín Baclini, íntimo amigo de Luli y (ex) pareja de la ex de Matías Defederico. Sin ir más lejos, la morocha aseguró que Luciana “cobra, copia y pega” los tuits en los que informa y opina sobre política.

Al mismo tiempo, la bella rubia arremetió también contra Carla Czudnowsky, quien en el programa Bendita hizo alusión a que Luciana “cobraba” por las publicaciones de algunos de sus tuits en un informe que se presentó en el ciclo que se transmite por Canal 9. “Ambas con el mismo sentido, sembrando sospechas respecto a quien suscribe recibiría dinero de todos los argentinos de parte de funcionarios políticos que administran ese dinero”, detalló Luciana en su presentación.

Sin embargo, este viernes la fiscal Paloma Ochoa le solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que se declare incompetente en la autodenuncia que realizó Luciana. Ochoa consideró que la denuncia no debe ser investigada en el fuero Federal por considerar que “los acontecimientos que se exponen en una denuncia penal deben ser concretos”.

A su vez, la fiscal agregó que “Cinthia Fernández y Carla Czudnowsky no señalaron como autora de un delito a Salazar, por lo que el pedido de que sean citadas a brindar explicaciones en este fuero, no resulta conducente”. Para Ochoa, en los dichos de ambas panelistas "no existe elemento que permita sostener que aquel dinero supuestamente recibido por Salazar tuviera como fuente fondos de carácter público y/o participación de funcionarios públicos".

Hola qué tal solo quería dejarles algo de regalito de Navidad 🤣😉https://t.co/O8zblsFiVN — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) December 27, 2019

Ni lenta ni perezosa, Cinthia aprovechó este revés judicial para disparar, una vez más, contra Luli a través de las redes sociales. “Hola, ¿qué tal? Solo quería dejarles algo de regalito de Navidad”, escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta de Twitter. ¿Qué dirá Luciana?