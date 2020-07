La Justicia le dio la razón al ex de Miss Bolivia y archivaron las causas por violencia de género en su contra

A principios de junio y en medio del aislamiento social y obligatorio, la cantante María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, había compartido una serie de imágenes a través de las historias de Instagram, en donde mostraba golpes en su cuerpo y daba a entender que había sido víctima de violencia de género. Las postales fueron compartidas bajo el título de "Violencia", pero no identificó a su agresor.

En las imágenes que publicó se pueden ver moretones en diferentes partes de su cuerpo, desde su pómulo hasta algunos raspones en los brazos. "Qué lindas son las capturas de pantalla. ¿A vos te gustan?", escribió, antes de dar a conocer las imágenes en su cuenta de Instagram, y se autocontestó: "A mí sí. Esta me gusta. Ya me vinieron a buscar. Esta es jevy pero me gusta. ¿Qué hacemos con los mensajes de acoso a María?".

Y al día siguiente, se presentó a realizar la denuncia pertinente contra su ex marido, Emmanuel Taub, en la Oficina de Violencia Doméstica.

"Se trata de violencia en un contexto doméstica. Por ahora, hemos preferido que ella expusiera solo su relato y no las fotografías. La idea es que sea un relato espontáneo de los hechos sin ningún tipo de manipulación", había contado la abogada Cristina Monserrat.

Lo cierto es que a raíz de estas imágenes, su ex marido e investigador del Conicet había anunciado a través de las redes sociales que se había separado de la cantante en "buenos términos". Y para despejar todo tipo de dudas o suspicacias que se originó en su entorno tras la denuncia pública y judicial de su ex, presentó una autodenuncia en la Justicia para que se lo investigue.

Según había contado, las imágenes que publicó Miss Bolivia lo perjudicaron en el ámbito laboral y académico: había sido suspendido tanto en actividades "profesionales" como "personales", y por eso le pidió a la Justicia que actúe.

"Ser acusado y verme involucrado en un hecho de lesiones y violencia de género resulta terrible por cómo soy como persona", había dicho.

Y sumó: "Los valores que tengo íntimamente vinculados a la religión que profeso, y mis actividades académicas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Las falsas publicaciones realizadas por la Sra. Paz tienen una connotación no sólo personal sino social, que implican la indignación y el repudio en mi círculo personal, familiar y laboral y, asimismo, de toda la sociedad en general".

En aquella oportunidad, Taub realizó una presentación judicial en el que niega "cualquier tipo de autoría y/o participación en el hecho que se me endilga públicamente" que en las últimas horas arrojó como resultado su inocencia ante los hechos que se le adjudicaron.

Según explicó en su cuenta de Twitter, la Justicia determinó que "no cometió ningún delito" y "archivó" las dos dos causas penales en su contra.

En su descargo, le agradeció a su abogado, Jorge Monastersky, quien fue el encargado de darle a conocer la noticia, y aseguró que el "linchamiento, el escarnio mediático y el escrache en redes sociales tiene que llamarnos a la reflexión para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria, así como también no debilitar la lucha que llevan dando los diferentes movimientos feministas".