La Justicia multó a Sebastián Domenech por tuitear sobre sus hijos: “Si no publico más es porque me quedé sin plata”

La lucha del periodista de Tn y El Trece, Sebastián Domenech, parece no tener fin. Desde hace seis años, el cronista mantiene una disputa judicial con su ex mujer, quien lo denunció por violencia y lo mantuvo alejado de Carolina y Máximo, desde el 2015.

En diciembre de año pasado, en la previa de la Navidad, Domenech utilizó su cuenta de Twitter para relatar su drama. "OTRA NAVIDAD SIN ELLOS. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia y la Justicia finalmente confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo", escribió el periodista. Y agregó: "Una medida cautelar, que allá por 2015 era una 'medida provisoria', insólitamente sigue vigente y me impide ver a mis hijos".

Horas más tarde, Domenech contó en una entrevista por Telenoche: "Yo me separé y fui denunciado por ser violento contra ellos... por supuesto que eso es mentira, pero eso no importa porque puede haber casos reales que no llegan nunca a seis años con una medida provisoria para resguardar a los menores".

Y continuó: “Los momentos de revinculación dispuestos por los psicólogos que trabajaron en en el caso siempre fueron suspendidos porque la madre no iba, y empezó a trabar todo. La jueza Ana Paula Garona Dupuis es la que tiene la causa y tiene sobre la mesa, por ejemplo, que es lo que me llevó a hablar ahora, que los nenes no fueron al colegio en todo el año".

Y sumó: "La última vez que los vi fue en situaciones límites que eran intentos de revinculación. Antes de la pandemia...Esto es parte de mi desahogo... en esa oportunidad, mis papás les llevaron regalos y los chicos revolearon los juguetes. Los psicólogos entendieron que era una violencia contenida, que estaban 'adiestrados' por la otra parte y era imposible trabajar así. Lo que pasa es que no puede decir 'que vayan con Domenech'".

Desde entonces, el periodista eligió recordar a sus hijos en Twitter. Pero ahora la Justicia le prohibió continuar haciéndolo. De hecho, la jueza lo intimó a pagar una multa de 20 mil pesos por cada mensaje que escriba en su cuenta o si habla en los medios de comunicación sobre la causa. Tampoco puede compartir notas de medios que hablen sobre el tema.

Sobre la nueva medida de la Justicia, el periodista escribió en su cuenta: “La ‘Justicia’ que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme”.

Y en su hilo de tuits continuó: “Si no publico más, es porque ya no tengo más plata para seguir pagando multas. Pero no le tengo miedo a esta acusación porque esto no es un ‘desacato’, es mi lucha para recuperar el vínculo con mis hijos. El tiempo pasado ya lo perdimos para siempre”.

Enseguida cuestionó sobre su caso: “No quiere que se sepa la verdad de su inoperancia, lo que impidió a mis hijos verme en estos seis años. Todo este tiempo estuve sumiso, pero ya no. Crucé una línea y no pienso ir para atrás, por mis hijos y por otros nenes que pasan por lo mismo, y con el respeto y firmeza de siempre”.

Por último, el periodista escribió: “Les regalé seis años... SEIS AÑOS de la infancia de mis hijos para que corrijan el gravísimo error que cometieron al separarme de los nenes por una falsa denuncia. Y siempre les hice caso a todo lo que ordenaban. De hecho, jamás le impusieron multa ni nada a la otra parte en cada revinculación a la que faltó para así poner sus palos en la rueda. Ahora soy yo quien no va a parar de exigir que impartan Justicia de verdad”.