La Justicia multó al ex de Vicky Xipolitakis y lo obligará a hacer un curso de perspectiva de género

En febrero de este mismo año, Vicky Xipolitakis había apelado a la humanidad del Lucas Aón, que estaba a cargo de la causa que le inicio a su ex Javier Naselli por violencia de género, y le envió un mail asegurándole que padece una menopausia prematura a causa del estrés que cosechó durante el último tiempo. "Mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando y pasando (tragando angustias e injusticias)", contó.

Cabe recordar que Vicky y Naselli mantenían un fuerte conflicto en la justicia, a un año de haberse separado en medio de un escándalo mediático, que al parecer está a punto de llegar a su fin. La Justicia decidió condenar al empresario a realizar una probation: deberá pagar 300 mil pesos y hacer un curso de perspectiva de género.

A pesar del pedido de la defensa de Vicky, a cargo de Yamil Castro Bianchi, el empresario no irá a juicio “por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género”. Desde el entorno de la mediática afirman que el empresario debe depositarle 50.000 pesos por mes y pagarle la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, de la medicina prepaga y los impuestos.

La mediática y el financista mantienen un fuerte conflicto en la justicia que incluye una denuncia por violencia de género hecha por la vedette a fines de 2018, días después de haber dado a luz a su hijo. En la acusación, la ex participante de MasterChef Celebrity trata de “psicópata” a Naselli y afirma que sufrió un maltrato verbal constante de parte de él: le decía “boluda”, “tarada”, “inservible” e “idiota”.

La Griega también denunció que el empresario "maltrata" a su hijo cuando está con él. “Cuando está con el bebé, es un provocador. Lo agarra, se va con él y grita, Es peligroso como papá. Al nene le muestra cosas punzantes, y le dice en inglés los nombres y el nene las quiere agarrar, es un bebe. Es que lo hace todo a propósito para provocarme a mí, porque sabe la clase de mamá que soy", sostuvo en otro pasaje de la denuncia.

Pero si bien estos montos fueron impuestos por la justicia, Naselli -que es vicepresidente senior del banco UBS Investment Bank y gana, según el entorno de la ex participante de MasterChef, 500.000 dólares por mes- no está pagando estos valores. De hecho, meses atrás y como el alquiler no se pagaba, el dueño del departamento le inició una demanda de desalojo a Vicky.

Por esta razón, Vicky se armó de coraje y le envió una carta al juez que decía: "Señor Juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene un corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo. Lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor".

En el escrito, la mediática afirma que sufre Insuficiencia ovárica o Fallo ovárico prematuro, que es la pérdida de la función normal de los ovarios antes de los cuarenta años: "Me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro; me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando y pasando (tragando angustias e injusticias) y ven muy difícil la posibilidad de volver a tener hijos".

Esto, le aclaró Vicky al juez Aón, le imposibilita cumplir el sueño de "formar la familia feliz" que tanto soñó. "Tendría que tomar medicamentos de reemplazo hormonal hasta los 51 años. Le quiero escribir todo en este mail porque para mi la salud es el límite y quiero que quede escrita mi lucha en el Poder Judicial Argentino. Porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo", remató en el escrito.

Acompañando su mensaje, Vicky le había enviado al juez las fotos de su doctora, terapeuta y el último estudio que indica que no tiene reserva ovárica, y trató a su ex de ser un “hombre enfermo mentalmente BordeLine”. “Internada en los Estados Unidos por violencia, nace Salvador y sufrimos violencia, me separé por violencia, denuncié por violencia, pedí ayuda muchas veces por violencia, somos víctimas de violencia y siempre estuvimos desprotegidos", afirmó.

Y se preguntó ¿Cómo puedo estar tranquila como mamá si todo lo que pide Naselli se lo dan rápidamente y nosotros pasan los meses y no tenemos respuestas (ya pasaron 2 años)”. “Casado y enamorado únicamente de la plata, hombre sin corazón, economista frío y calculador, pero pensé que con amor podría mejorarlo, pero no lo logré. Tenía que estar muerta para que sea un hecho contundente, yo hoy puedo hablar pero muchas mujeres no pudieron. ¿Cuál es la Justicia argentina?”, cerró.

Meses atrás, se había dado a conocer que la situación financiera de Vicky era muy delicada, ya que tenía una inmensa deuda inmobiliaria: debía 350.000 pesos de expensas y 16.500 dólares al valor blue de alquiler. Aquellas cifras habían sido dadas por la periodista Mercedes Ninci en el programa Bendita (El Nueve), donde detallaron que la mamá de Salvador no pagó las expensas y el alquiler durante todo el año y que, de hacer la conversión, debe un total de 2.650.000 de pesos.

Por otra parte, Naselli acusó a La Griega de negarle el derecho a visitar a su hijo, Salvador Uriel. "Estoy muy angustiado. Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentando poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primitos", se había quejado.

El financista no dudó en disparar contra su ex pareja y señaló que existe "un impedimento sistémico" de parte de la madre de su hijo para mantenerlo aislado y lejos de él. "Hay un impedimento sistémico de parte de la madre para que no conozca quién es su padre ni ninguno de los miembros de la familia paterna. Esto es contrario a lo que determinó el juez Lucas Aón", afirmó Naselli en diciembre del año pasado.

Según explicó, se enteró por terceros que su hijo había contraído COVID-19 y aclaró: "Yo me hice el hisopado, no tenía nada, y no me hubiese importado verlo, abrazarlo, tenerlo entre mis brazos, pero tampoco lo pude ver. Estuve un mes esperando. Tampoco se hacen los Zooms, las entrevistas por teleconferencia son una manda del juez, pero tampoco se hacen. Hay un impedimento sistémico de parte de la madre".

El juez Lucas Aón dictaminó que Naselli puede ver a su hijo tres veces por semana, una hora cada día, y para su cumpleaños dos horas. Sin embargo, el empresario afirma que nada se cumple por culpa de Vicky: "El mes pasado estuve treinta días y lo pude ver solamente media hora, que no fue suficiente".