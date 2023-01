¡La Justicia se la come, Cami se la da! Homs y la estrategia para anular a De Paul

El miércoles salió a la luz que la ex de Rodrigo De Paul deberá ir a declarar por las amenazas que le realizó a él y a su actual pareja, Tini Stoessel. Camila Homs, madre de los dos hijos del futbolista, no estaría formalmente notificada porque está de vacaciones en Punta del Este, pero en febrero debería presentarse ante la Justicia para responder por esta causa penal que se inició en su contra.

A fines del año pasado, entre los festejos porque la Selección nacional salió campeón del mundo, se conoció la noticia de que De Paul había recibido múltiples mensajes de odio de parte de su ex. Ella no lo desmintió y dijo que fue no se arrepentía. Días después, se conoció que los mensajes amenazantes no solo ocurrieron en ese momento sino que habían algunos otros momentos en 2022.

El futbolista no sólo avanzó judicialmente contra la madre de sus hijos, sino que también sumó en la denuncia a su ex suegro, Horacio Homs.

Vale recordar que la modelo ya tenía un acuerdo millonario -se había quedado con dos lujosos departamentos en Puerto Madero y una suite, además de 150 mil dólares en una cuenta bancaria, una cuota alimentaria mensual de 30 mil euros, dos autos de alta gama, viajes cada 45 días en primera a Europa y más beneficios-. Sin embargo, lo amenazó con impedirle el contacto con sus hijos y acusó a la cantante de de "drogadicta" y "prostituta". Sumado a que se viralizó el video en el que ella arengaba a una multitud al grito de "Tini se la come, Cami se la da".

Ahora, lo que la puede poner en aprietos es que le había expresado: “No me conocés a mí ni a la gente que me rodea”. Según trascendió la estrategia de los abogados de Camila buscará desdramatizar la conversación y sostener que se dio en el marco de una situación de colapso por parte de la modelo.

A propósito de esto, en el programa explicaron que, aún si el jugador se arrepintiera, no puede retirar la demanda porque la denuncia penal llegó a la Justicia y el fiscal tiene que investigar.