La lavada de manos de Caras y la indignante justificación de la tapa contra la hija de Máxima

Después del repudio masivo que recibió la reciente tapa de la revista Caras, el vicedirector de la publicación, Héctor Maugeri, apeló a las redes sociales para justificar la decisión editorial de cuestionar el cuerpo de una adolescente de 16 años que, en este caso, se trata de la princesa Catharina Amalia de Holanda, hija de Máxima Zorreguieta.

"¡Exclusivo! La revista aún no está en los kioscos y ya es trending topic en todas las plataformas digitales", celebró el periodista en su cuenta personal de Instagram. "La historia de Amalia, la hija de Máxima y heredera al trono, es una historia de superación resiliencia", prosiguió.

El periodista recordó que la princesa sufrió bullying por su cuerpo e intentó camuflar la gordofóbica bajada de la portada, al asegurar que lo que buscaron fue contar una "historia de superación". Superación, ¿de qué? Se preguntaron muchos. ¿Superación de no cumplir con los imposibles cánones de belleza que se instalan en la sociedad? ¿Superación de ser mujer y tener un cuerpo?

"La adolescente, tras haber sido sometida a un bullying descarnado y brutal durante su infancia (algo que también sufrió Máxima y lo comentó en más de una oportunidad) logró superarlo junto al amor de su familia y, por sobre todo, creyendo en ella y en la mujer que quiere y elige ser", sumó.

Lo llamativo del caso es que, hasta el momento dado que todavía no está a la venta, la revista no promociona una entrevista con la heredera al trono holandés. ¿Cómo saben ellos que 'superó' las agresiones que aseguran recibió por su cuerpo? ¿Acaso fue ella quien empleó el término 'plus size' para definirse como persona?

"Caras es una revista que siempre le dio 'voz' a los que alguna vez la sociedad intentó callar. Nosotros no somos calificadores", resistió el periodista. Sin embargo, en las 37 palabras elegidas para describir la portada sobran adjetivos y afirmaciones gordofóbicas como "plus size", "mujer real" y "defiende su figura". ¿Por qué defiende su figura? ¿Quién dijo que lo hace? ¿Por qué debería celebrarse que tenga que a los 16 años defender su figura?

Por último, Maugeri remarcó: "Somos comunicadores y en esta semana, la historia de Amalia es un ejemplo para otras niñas que pudieron (Sic) -o atraviesan- la crueldad de los que sólo saben ver la oscuridad y no la luz".

"Nuestra tapa es a favor de tirar por la borda todo aquello que nos esclaviza y estigmatiza"

Después del descargo de Maugeri, la directora de la revista, Liliana Castaño, compartió otro texto en el que intentó explicar que lo que buscó la publicación fue: "Tirar por la borda todo aquello que nos esclaviza y estigmatiza".