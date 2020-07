La lista negra de Juanita: la nieta de Mirtha blanqueó que tuvo que "fumarse" invitados por obligación

Ángel de Brito tocó ayer en la mesa de Mirtha Legrand un tema sensible para la conductora del ciclo Juanita Viale, que reemplaza a su abuela ante la pandemia del coronavirus. En un intercambio sobre la carrera actoral de la conductora, el periodista no vaciló y directamente le preguntó sobre si hubo algún invitado que ella no soportose y que tuvo que aguantar por pedido de la producción.

"¿Hubo algún invitado que odiaste?”, le preguntó De Brito. Viale, que se tomó unos segundos para responder, recogió el guante: "Que odié no, pero que no me cae tan bien a nivel personal, sí". Cuando el periodista le consultó si tuvo que 'caretearla', la actriz tampoco esquivó el tema. "Hay que hacerlo a veces. No es mi programa. Si fuese el mío, no sé si entra", afirmó entre risas, aunque se negó a revelar de quién se trataba.

Lee más | ¡Juana Viale viola la cuarentena para tener sexo, lo confesó en vivo y no se dio cuenta!

Las dudas quedaron en la mesa, pero nadie se animó a preguntar más. Juanita rápidamente tomó la palabra para evitar cualquier momento de tensión. "Yo soy muy buena onda, me siento con todo el mundo, no tengo problema. Y ojalá que vuelva la abuela, que está cómoda. Yo tengo ganas de volver a trabajar: tengo dos películas confirmadas, una obra para hacer. Pero mientras no se sepan los protocolos, no se puede hacer nada porque acá somos pocos pero en una filmación hay mucha más gente", agregó.

"Para la producción es muy complejo traer a los invitados porque muchos no quieren venir por la cuarentena, muchos políticos quieren una mesa equilibrada y son más complicados que los actores. En mi gestión no me plantaron, pero sí hubo algunos que se bajaron", reveló.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Viale empezó a conducir los programas de los sábados y domingo de su abuela debido a que Mirtha forma parte del grupo de riesgo en la pandemia del coronavirus y por ende tiene que tener mayores cuidados. Desde hace más de cuatro meses, Juanita que intenta quedar exenta de polémicas y “respetar” el lugar de su abuela.

Sin embargo, en estos meses protagonizó algunas polémicas. Una de ellas fue cuando admitió al aire que había violado la cuarentena para tener relaciones sexuales con su novio. El 20 de junio, en el medio del programa en el que estaban invitados Oscar “Negro” Oro, Eduardo Feimann, Baby Etchecopar y Fernando Carnota, a la nieta de la "Chiqui" le preguntaron por su relación con su novio: “¿Se ven con Agus de vez en cuando?”.

“Sí, obvio”, respondió Juanita con una mirada socarrona, para luego añadir que una vez por semana se ve con su pareja. Ninguno en la mesa se percató de que la nieta de Mirtha estaba confesando un delito. "¿Cada cuánto se ven?", indagó el Negro Oro. "Y... nos vemos una vez por semana. Pero la pandemia a veces es compleja", se quejó.

Unas semanas atrás fue el turno de ¿una nueva confesión? por parte de la hija de Marcela Tinayre. En un momento del programa, la psiquiatra Geraldine Peronace repasaba algunos aspectos del impacto del aislamiento en la salud mental de las personas. La psiquiatra, experta en adicciones, sostuvo que hubo un fuerte aumento “en el consumo de cannabis y psicofármacos”.

Lee más | "¿Y la cocaína?" La insólita pregunta de Juana Viale y la angustia de Mirtha Legrand por la cuarentena

De inmediato, Juana Viale le preguntó: “¿Y la cocaína?”. Sin embargo, la respuesta de la psiquiatra llamó la atención de todos los presentes, entre ellos el periodista y médico Nelson Castro, que estallaron de risa: “No se está consiguiendo”, contestó la psiquiatra invitada.