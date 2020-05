La llamativa respuesta de Jimena Barón cuando le preguntaron si había vuelto a tener sexo con Osvaldo

Jimena Barón sorprendió a todos al pasar su cumpleaños nada más y nada menos que con su ex pareja y padre de su hijo Morrison, el ex futbolista Daniel Osvaldo. La actriz y cantante se mudó a la casa de su ex por pedido de su hijo e inmediatamente se dispararon los rumores de una reconciliación, aunque ninguno de los dos confirmó o negó esa situación.

En un largo posteo en su cuenta de Instagram, Barón contó algunos detalles de la celebración. “Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe. Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los más lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 días) la vela y la bengala usada. El chiste del ensamble y las risas. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patriótico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, escribió.

“Cuando el 2020 no podía ser más inesperado, se vuelve más inesperado. Lo abrazo, con todas las volteretas que me trae, lo abrazo muy fuerte. Me siento agradecida, en procesos de grandes aprendizajes, en búsqueda de cambios, de cierres, de nacimientos, de acomodar todo distinto y que se sienta mejor, de que sane lo que sigue jodiendo, de despedirlo, de perdonarme, no ser tan dura conmigo misma, de regalarme aceptación y sorpresa”, continuó.

En un intercambio con sus seguidores Barón respondió una de las preguntas que más le hacían y que apuntaba a sí había tenido relaciones con su ex. “Nooo. Tengo mi propia habitación. ¡Esto es convivencia parental! Che”, escribió.

La separación de Barón y Osvaldo fue conflictiva. Además de cruces por falta de compromiso con la educación y crianza de su hijo (las críticas de Barón fueron públicas incluso), a eso se sumaron una serie de episodios de violencia de género que había denunciado la actriz a los medios, pero que nunca llevó a la Justicia.