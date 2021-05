La llamativa respuesta de Romina Malaspina tras los rumores de que la despidieron por "poco profesional"

Esta semana, Romina Malaspina anunció su retiro del periodismo tras dejar la conducción del noticiero de Canal 26. Ángel de Brito reveló que su salida del canal fue por determinación de las autoridades de la emisora. La modelo anunció que su repentina partida tiene como principal motivo cumplir su sueño de cantante, pero el periodista lo desmintió.

“Chicos nunca me metí en quilombos, no me llamen para hacerlo ahora”, señaló la ex Gran Hermano a través de su cuenta oficial de Twitter tras fuertes críticas y burlas que recibió en las últimas horas, muchas de ellas con un elevado componente machista.

En Los ángeles de la mañana, Maite Peñóñori reveló: “Me escriben del canal, me dice una persona que la rajaron, el 30 de abril terminaba su contrato y decidieron no renovarle. Parece que Romina tomaba muchos compromisos de curritos y faltaba seguido, sumado a que llegaba muy sobre la hora y se notaba al aire que estaba muy perdida con los temas”. De Brito añadió: “No sólo no decidieron no renovarle, ni siquiera lo evaluaron porque hace unos días ya llamaron a otra famosa para ocupar ese horario”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El martes la modelo anuncio su salida. “Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí. Agradezco en primer lugar a mi compañero y excelente periodista, Diego Codini, a quien tanto admiro, porque sin él no hubiese sido posible desarrollar el rol de comunicadora de noticias que desarrollé. Cada uno de sus consejos me formaron en este increíble rubro”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Y continuó, sin perder su estilo: “También agradecer infinitamente a mis Rominos, que gracias a ellos los días de pandemia fueron mucho más llevaderos. También quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de todos los horarios, que desde el minuto uno me tiraron todas las buenas vibras. También a todo el equipo humano que trabaja detrás de cámaras, a la dirección del canal por confiar en mí para encarar este proyecto y que hizo posible que este éxito sea rotundo”.

Además, Romina insistió en agradecerle a todos sus fanáticos. “Darles las infinitas gracias a todos ustedes que estuvieron siempre apoyando del otro lado de la pantalla como siempre en cada uno de mis proyectos, todo esto no sería posible sin ustedes”.