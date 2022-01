La lucha de Martín Carrizo ante la ELA: desde su viaje a Miami hasta sus últimas horas

Martín Carrizo, el músico y hermano de Cecilia "Caramelito" Carrizo, falleció en horas de la madrugada según confirmó la propia conductora en sus redes sociales. El baterista, miembro de varias de las bandas icónicas del rock argentino, tenía cincuenta años y desde hacía años padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Su situación se había hecho muy conocida dentro del ambiente musical, sobre todo después del supuesto distanciamiento que tuvo con el cantante Carlos “Indio” Solari, quien finalmente salió a apoyarlo.

Cultor del bajo perfil cuando describió su enfermedad en 2016, el último recital que hizo fue justamente ese año en Tandil junto al Indio Solari. Tiempo después, de cara a lo que iba a ser el de Olavarria en 2017, Carrizo decidió dar una entrevista para dar a conocer su situación y evitar cualquier tipo de especulaciones.

"Cuando empiezo a programar las máquinas, como ingeniero de sonido, comienzo a sentir una debilidad rara. No podía poner en marcha mi camioneta. Supuse que era por mi cansancio. Soy muy sano, jamás fumé, nunca tomé alcohol, nunca tomé drogas. Y me dije que debía estar estresado, porque me sentía bien”, relató.

Sin embargo, mientras se acercaba el show el baterista no estaba al 100% de sus capacidades, pero no decidió hablarlo con sus compañeros por miedo a que se suspendiera el recital. "Arrancaron los ensayos fuertes y más o menos pude asumirlo. A Tandil llegué a un 30% y nadie se dio cuenta. Fue mi último show. Después no pude tocar más”, agregó.

Con el show en el espejo retrovisor, empezó con una serie de consultas a especialistas en neurología para determinar cuál era el problema que le impedía usar de forma correcta su cuerpo. Ahí fue cuando le diagnosticaron ELA. "Y me anuncian que no tiene cura, y que si tengo algún sueño por cumplir que lo haga ya porque pronto no me voy a poder valer por mis propios medios", había dicho en declaraciones al programa El visionario de Hoby De Fino.

Luego por tres años Carrizo evitó los micrófonos para concentrarse en su tratamiento. En 2019 viajó a Miami, en los Estados Unidos, para encarar una terapia de inyecciones musculares que tenía como objetivo compensar lo que la enfermedad deterioraba. Sin embargo, según él mismo se encargó de contar, no dio el resultado que esperaba. Llegó hasta allá recomendado por otro paciente a quien la terapia le había hecho muy bien, pero no ocurrió lo mismo en su casa.

Después de eso, la propia conductora contó que aunque la enfermedad no había mejorado, su hermano no perdía las esperanzas y que seguía con toda la actitud puesta en mejorar.

Según explicó Caramelito en varias oportunidades, esta enfermedad no tiene cura y cada paciente es distinto respecto a cómo tratarlo. “Es muy importante respetar la dignidad de esa persona, la independencia, porque sigue siendo la misma que era. Respetarle el deseo, la libertad, ayudándolos en la enfermedad pero considerándolos como una persona íntegra”, sostuvo a mediados del año pasado.

“Me siento muy mal de domingo a domingo las 24 horas, mientras estoy despierto, sentado en un sillón 12 horas por día, lucho constantemente por no ahogarme, ya que me cuesta mucho tragar y respirar”, sostuvo el año pasado en declaraciones al sitio de noticias Infobae. “Si esto no es el infierno, ¿el infierno dónde está? También estoy con una ceja levantada”, reveló en uno de los pasajes de la mencionada entrevista.