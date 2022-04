"La tuve porque me violaron": la madre biológica de la hija de Angelina Jolie

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más sexys y glamorosas de Hollywood, aunque hace ya más de 7 años que decidieron ponerle fin a su relación. Sin embargo, fruto de ese amor quedaron sus 6 hijos, de los cuales 3 son adoptivos.

Zahara Marley Jolie-Pitt llegó a la vida de la dupla de actores cuando apenas tenía seis meses. En aquel entonces la pequeña se llamaba Yemsrach, pero dos años después, tras terminar el proceso de adopción, se convirtió en la hija legal de ambos.

Ahora, su madre biológica, llamada Mentewab Dawit Lebiso, contó en una entrevista que decidió darla en adopción por la forma trágica en la que había concebido a la pequeña. "Sacó un cuchillo y puso una mano en mi boca para que no gritara. Me violó y después desapareció", reveló muy conmovida.

Según dijo, por aquel entonces tenía miedo de contar lo que le había sucedido, ya que en su comunidad ser víctima de un abuso es un tabú, aúna pesar de que "haya sido a la fuerza".

En diálogo con la agencia Reuters, Mentewab señaló que se siente agradecida con Jolie y Pitt por haberle dado otra oportunidad a su hija: “Nunca me rehusé a la adopción de mi hija por Angelina Jolie. Creo que mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel global. Les deseo toda la suerte del mundo. Angelina Jolie ha sido más una madre para ella que yo. Lleva con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que no la extrañe ”.

Asimismo, también afirmó que "la única manera que tiene de saber cómo ha crecido su hija es a través de los medios de comunicación, así como la información que le hace llegar uno de sus hermanos que vive en Estados Unidos". Así, dejó entrever que quiere volver a tener comunicación con la adolescente.

“Mi bebé estaba al borde de la muerte. Quedó desnutrida y ni siquiera era capaz de llorar”, recordó la mujer residente de una zona rural de Etiopía. “Estaba desesperada y decidí alejarme, en vez de ver a mi niña muriendo”, dijo y agregó: “Nunca he disputado la adopción de mi bebé con Angelina Jolie”.

Por otro lado, el proceso de adopción de Zahara se vio envuelto en mentiras por parte de sus familiares, luego de que su abuela asegurara que la bebé era una huérfana del VIH, declaración que desmintió años después, en 2017 al diario Daily News, y fue su propia madre la que confesó que todo fue una mentira para ocultar su violación.