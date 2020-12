La madre biológica de Magalí Gil rompió el silencio: "Es 100% hija de Diego"

La disputa por la herencia del ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el ex capitán de la selección argentina Diego Armando Maradona, sigue sumando capítulos luego de que ayer se conoció un audio de la madre biológica de Magalí Gil, la joven que sostiene que es hija de Maradona, en donde asegura que ella es “100% hija de Diego”.

El audio en cuestión fue puesto al aire ayer en el programa de Alejandro Fantino en América TV y fue aportado por el dueño de Cocodrilo, Omar Suárez, que recibió ese mensaje mientras lo estaban entrevistando en el piso.

“Me cuenta que vivía en un hotel en Rivadavia y Rodríguez Peña, que era camarera de un bar. Me mandó fotos y me nombró gente de esa época que yo conocía. Me contó que se enfermó cuando tuvo a Magalí y la dio en adopción”, aseguró el dueño de Cocodrilo.

“Hola Omar, habla Claudia Mariana, la mamá de Magalí. Quería contarte a vos mi historia. Tuve a Magalí con Diego y te cuento que la tuve que dar en adopción por los problemas que había en esa época. Pero ahora me animé. Confío ciegamente en vos y quiero contarte lo que me pasó”, dijo Claudia en el audio que le mandó a Suárez.

“Lo único que pido es respeto por la situación, porque fue muy difícil. Magalí es realmente ciento por ciento hija de Diego. Por eso necesito el respeto para ella y para su familia. Gracias por escucharme”, continuó. “Tengo mucho respeto por los padres que la criaron y voy a estar toda la vida sumamente agradecida, de todo corazón”, concluyó.

Hace una semana Gil estuvo en boca de todos a raíz de la publicación que hizo sobre la demanda judicial que lleva adelante para determinar si realmente es hija de Maradona. “Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre", había contado, luego de que se la cuestionara por intentar saber detalles de su origen.

Pero el juicio por filiación que inició en abril de este año, se vio frustrado por la muerte del Diez. “Intenté acercarme por intermedio de su letrado (Matías Morla) y al principio fui recibida con buen trato. Sin embargo, todas las promesas de que colaborarían conmigo se vieron frustradas y no quedó otra alternativa que iniciar acciones judiciales. Quiero decirles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo desviaciones", explicó.

Y sumó: "Algo tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Exijo que este tema sea tratado con el respeto que se merece. Yo no voy a parar hasta resolver esto, hasta saber si Diego Maradona es o no mi papá biológico. (…) Pido respeto y empatía".

Según reveló Ángel de Brito este jueves, la joven de 25 años, madre de Ainhoa y Tiziano, tuvo un breve contacto con el difunto DT: “Diego lo sabía y tuvo contacto con ella, ella tuvo reuniones con Morla. Estaba todo bien y Diego iba a hacerse el cotejamiento de ADN con ella para ver si era o no”.

Pero el conductor de LAM aclaró que una entrevista que le dio Magalí a la televisión italiana fue el detonante para que los abogados de Maradona cortaran todo tipo de comunicación. “Eso desencadenó que se corte todo el vínculo con Matías Morla”, reveló.

El también conductor del Cantando 2020 contó que la supuesta hija del Diez nació en diciembre de 1995, vive en Villa del Parque, tiene dos hijos y fue adoptada de bebé. "Su madre apenas nació la dio en adopción. Ella me cuenta que tiene una vida feliz, que no necesita nada económicamente. Está casada, tiene trabajo”, relató, al mismo tiempo que reveló que este viernes tiene una audiencia por el juicio de filiación.

Fue su mamá biológica quien la llamó para revelarle que Maradona era su papá. “Esta es tu historia, sos la hija de Diego Maradona. Magalí intentó en ese año acercarse a Diego para pedirle el reconocimiento, sin judicializarlo. Hasta que un día logró hablar con Morla y según él, Diego estaba dispuesto a hacerse el ADN y sabía perfecta la historia de su madre. Admitió haber estado con esa mujer. A Diego le pareció razonable ese pedido”, narró.

Atenta a los dichos del periodista, Magalí le envió un mensaje a De Brito para contarle que su mamá biológica había conocido a Maradona cuando Diego era el técnico de Racing, en 1995. "Nos aclara la duda que teníamos de cuándo se conocieron su mamá biológica y Diego, y me dice: 'Mi mamá biológica conoció a Diego cuando era director técnico de Racing. Él estaba acá... No tengo hermanos (por parte de su madre)'", concluyó.