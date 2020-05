La madre de Brian Buley estuvo desaparecida en Bahía Blanca: "Estaba desesperado"

Muy preocupado e invadido por una tristeza inmensa, Brian Buley acudió a sus redes sociales para hacer un desesperado pedido que alertó a todos sus seguidores y, sobre todo, a los habitantes de su Bahía Blanca natal.

Según relató el actor de El Marginal, su mamá, Mariela Viviana Graña, desapareció mientras se encontraba en la puerta de su casa ubicada en Pampa Central al 700.

La mujer se encontraba con los hermanos del actor tomando algo en la vereda durante la madrugada, cuando la dejaron sola y empezó a caminar sin rumbo hasta que la perdieron de vista. “Agradezco máxima difusión y me encuentro desesperado”, reconoció a través de sus redes Buley.

El actor sostuvo que su mamá estaba “pasada de alcohol” y que no podía hacer nada más que difundir para ayudar en su búsqueda porque se encuentra cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus en su casa de zona sur de Buenos Aires.

“Gente de Bahía Blanca y alrededores. Mi mamá desapareció en Blanca Blanca a la madrugada. Yo me encuentro en Buenos Aires, Zona Sur, y no puedo hacer nada más que difundir en redes. Agradezco máxima difusión. Me encuentro desesperado”, escribió en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, explicó que Graña no llevó consigo su teléfono celular y, según le contaron sus hermanos, tampoco tenía sus documentos. Los hermanos del actor realizaron la denuncia en la comisaría y los efectivos policiales se acercaron hasta los lugares que la mujer solía frecuentar, hasta que la encontraron este martes durante la tarde.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe con exactitud dónde estuvo Graña durante las horas que permaneció desaparecida, pero se encuentra en buen estado de salud. La semana pasada, el actor le había dedicado un conmovedor posteo en las redes sociales a su madre, a quien no ve desde hace más de dos meses, por culpa de la cuarentena que lo mantiene aislado y lejos de su familia.

“Mamita, cómo te extraño. Que se termine esta pandemia quiero verte. Te amo, mamá. Sin palabras, agradecerte por traerme al mundo, viejita querida. Quiero ir abrazarte”, escribió la revelación de El Marginal junto con una foto con su madre.

También contó los problemas financieros a los que se enfrenta su madre y hermanos en medio de la pandemia. “Mi vieja sale a vender bolsitas, canastitas, bolsas de residuos. Anda mal económicamente. Al no poder ir yo, se la rebusca de esa manera”, reveló.

Y concluyó: “No porque sea famoso, voy a dejar de decir lo que tengo para decir. Por más famoso que sea nunca se me cayeron las manos para revolver un tacho de basura y agarrar un pan duro. Esto me sirve de referencia”.