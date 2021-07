La madre de Chano cuestionó al policía que hirió al músico: "Le disparó sin motivo alguno"

Las horas pasan y la salud de Santiago “Chano” Moreno Charpentier es el principal tema de preocupación. El músico fue operado en el Sanatorio Otamendi, donde permanece internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva: le tuvieron que extirpar el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon como consecuencia del disparo que recibió de parte del oficial Facundo Nahuel Amendolara (27).

Según reza la versión policial, a raíz de un llamado al 911 de parte de los familiares del músico, el agente de la bonaerense se hizo presente en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39, donde se aloja el artista hacia varias semanas. De acuerdo con las fuentes del caso, el músico habría sufrido un brote psicótico producto de su adicción a las drogas, atacó a su madre e intentó herir al policía con un cuchillo.

Para frenarlo, el agente de la Policía Bonaerense, egresado en 2015 e hijo de un policía, le disparó en el abdomen. Como consecuencia del disparo, Chano fue trasladado al Otamendi, donde debió ser operado de urgencia. Según informaron sus familiares en un comunicado difundido a la prensa por su mánager, el músico continúa internado en terapia intensiva con diversos drenajes en su cuerpo.

Por ahora, la justicia avala la versión de Amendolara, ya que coincidiría -con el testimonio del padrastro de Chano, y no se ha tomado ningún "temperamento contra Charpentier ni contra el policía que intervino". Mientras tanto, el fiscal Juan Manuel Esperante, de la ayudantía fiscal de Exaltación de la Cruz, del Departamento Judicial de Zárate Campana, espera poder tomarle declaración a la madre de Chano y al músico cuando esté en condiciones de hacerlo.

En ese sentido, Marina Charpentier, la madre de Chano, rompió el silencio, afirmó que su hijo "no sufrió ningún brote psicótico" y arremetió contra el oficial que le disparó a su hijo. “La madre de Chano está pidiendo hacer unas aclaraciones. Cosas que hasta ahora se contaron con una sola versión que es la que tenemos, pero quiero decir esto", contó Sandra Borghi en TN.

Y agregó: "La versión policial es la única que hay. Pero ahí adentro había una testigo clave que es esta señora que es la mamá de Chano y ella nos está contando otra cosa. Marina está denunciando que a Chano le dispararon sin que él haya tenido una reacción previa”. Luego, desde la señal de noticias leyeron al aire un mensaje de Marina, donde resaltó que el ex líder de Tan Biónica "no tuvo ningún brote psicótico, lo que tuvo es un cuadro de excitación psicomotriz”.

Además, la mujer aclaró que el cantante "no se abalanzó" contra el oficial y resaltó que "en ningún momento atacó a nadie" dentro de la casa. "No intentó agredir a nadie y menos a una mujer. Todo esto pasó en mi casa. Yo estaba ahí. No atacó a nadie con ningún cuchillo. Fue todo mentira. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo. Esto es una locura”, afirmó sobre el episodio.

Finalmente, la mamá de Chano explicó que su hijo solo se lastimaba " a sí mismo" y cerró: "Había médicos, había enfermeros, había policías y todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron”. En una inspección hecha en la casa del músico, se hallaron “medicamentos y marihuana”. Según el parte policial, tres efectivos de la bonaerense se acercaron al lugar alertados por otro efectivo de guardia dentro del country.

Al llegar, se toparon con una ambulancia, médicos y los parientes de Chano fuera de la casa. En un principio, intentaron convencerlo de que saliera para ser trasladado a la clínica, ya que se lo veía visiblemente alterado. El músico se negó, salió con un cuchillo para cortar pan oculto en la ropa y lo alzó sobre su cabeza, increpando a la su madre que le había pedido segundos antes que se tranquilizara. Ante esta actitud, el policía lo abatió de un disparo.