La madre de Defederico denunció a Cinthia Fernández: "Ella se empastillaba y lo amenazaba con matarse"

Son horas críticas para Cinthia Fernández en la disputa que mantiene con el padre de sus tres nenas, Matías Defederico. Días atrás, la modelo aprovechó que falta poco de que se celebre el Día del Padre para dedicarle una canción al ex futbolista en la que lo trata de “ausente y cobarde”, además de “moroso”. También lo acusó de “estar para la foto” y “no ayudar con nada” con respecto a la educación y crianza de Charis, Bella y Francesca.

“Para vos, que sos padre un día al año pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh”, comienza el tema que la bailarina le dedicó a su ex en las redes sociales y luego sigue: “Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos, es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos”.

La canción continúa: “Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor pagá la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come y no se mantiene con emoticones”. Respecto al regalo, cerró: “No sé qué darte el día del padre a vos que sos ausente y cobarde. Te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Mañana lunes te mando un regalo sorpresa que es una taza puntada que hizo el nene en el jardín”.

Si bien el ex Independiente no respondió, si lo hizo su mamá, Analía Frascino, quien se mostró disconforme con el trato que su ex nuera mantiene con su hijo. “Si a mi hijo le pasa algo por toda la presión que aguanta día a día por parte de ella, que se atenga a las consecuencias”, dijo. Además, acusó a Cinthia de "volver loco" a Defederico y ante la amenaza de la panelista con llevarla a la Justicia por sus posteos, aclaró: "Que me lleve, no sabés las ganas que tengo".

Según explicó, a través de una batalla legal en Tribunales "se van a aclarar un montón de cosas”. “Estamos podridos de este tema y estamos hartos de ella. Nos tiene hartos a todos. Ustedes (por los periodistas) solo escuchan a ella y le creen a ella. Se está metiendo en cosas que no se debería meter, está yendo muy lejos con esto”, sostuvo la madre del ex jugador y futuro director técnico.

En diálogo con A la tarde (América), Frascino se mostró angustiada por toda la situación que está atravesando su hijo por culpa de Cinthia. “Hoy el hombre no tiene muchas herramientas para defenderse, lo veo con mi hijo. La Justicia le dio mucho poder a la mujeres y algunas abusan de eso”, explicó sobre la batalla legal que lleva adelante Cinthia por la cuota alimentaria de sus tres hijas.

De acuerdo con su versión de los hechos, Defederico nunca estuvo enamorado de Cinthia y destacó que él no dio por terminada la relación porque ella quedó embarazada, sino que cuando había querido ponerle punto final a la pareja, ella lo amenazó con suicidarse. “Ella se empastillaba, lo amenazaba con matarse si la dejaba. Tiene un problema con el abandono. No acepta el ‘no’ y no acepta el abandono”, disparó, filosa.

De hecho, la ex suegra de Cinthia contó que en varias oportunidades tuvieron que ir a buscarla a las vías del tren y que la crisis entre ambos comenzaron cuando el ex delantero quiso terminar el matrimonio: “Cuando Mati piensa en dejarla, empiezan los problemas. Él no quería vivir con ella, quería estar con sus hijas. Se metió en el infierno con Cinthia. Nunca la amó. Siempre estuvo por sus hijas, pero nunca estuvo enamorado”, remarcó.

El acuerdo que firmaron hace tiempo Cinthia y Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas tiene una cláusula de ajuste por inflación : la cifra era de 80 mil pesos; monto total que pagó los primeros tres meses. Pero si bien es cierto que el futbolista nunca dejó de pasarle dinero a la madre de sus hijas, no abonó el monto que se fue actualizando por la inflación, lo que generó un desfasaje que se incrementa mes a mes.

Sin ir más lejos, Defederico no sólo no cumplió con el pago total, sino que además lo bajó primero a 60 mil y luego a 40 mil; 40 menos de la cifra inicial acordada. La última cuota que le abonó el ex Huracán a la panelista por la cuota alimentaria fue de sólo 55 mil pesos. Hoy la cuota está fijada por la justicia en 140 mil pesos. Sobre esto, Frascino resaltó: “No hay más plata. Con la plata que tenía, Mati se compró la casa en donde vive ella. Ella tiene la vara muy alta. No se casó con Messi. Ella se quedó enganchada al sueldo en dólares que él tenía antes, pero hoy a ella le entra más plata que a Matías”.