La maestra que vende contenido hot: “Las mamis se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda”

El nombre de Miguelina Fredes Sarasola recorrió las redes sociales a gran velocidad gracias a tres importantes condimentos: sus ganas de ingresar a la Casa de Gran Hermano, su profesión (es docente de tercer grado) y su manera de ganarse el pan (vende fotos subidas de tono). La joven tiene 28 años, nació en Campana, Provincia de Buenos Aires, y actualmente goza de licencia a pesar de que se desempeñaba como docente del Normal N°30 de esa ciudad.

Días atrás, se animó a grabar un video que publicó en la red social TikTok para postularse y hacerse famosa en el reality. "Mi forma de ser no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro. Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy", sostuvo en el breve clip donde además detalló que tiene dos hijos y que estudia teatro.

Su video circuló con fuerza y rápidamente llegó a manos de los padres de los alumnos de tercer grado, los cuales no tardaron en manifestarse al respecto. Éstos últimos, están molestos por las reiteradas ausencias de la docente y porque, además, y como un detalle no menor, la joven ofrece videos y fotos eróticas en plataformas para adultos. “Me indigna porque no saben lo que hay detrás", sostuvo la maestra en diálogo con TN.

Según explicó, viene sufriendo el hostigamiento de los papás desde hace años por su forma de vivir, incluso en otra escuela. "Y ahora me atacan por otro lado. Investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional. Me hice cargo de la titularidad y, antes de comenzar la clase, había expuesto cuál era mi situación. Remarqué que sufría ataques de pánico, los cuales padecí durante una suplencia en la escuela anterior", explicó sobre sus ausencias.

De acuerdo a Miguelina, Sufría agorafobia (trastorno que provoca temor a los lugares y distintas situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza). "Ese día no estaba bien emocionalmente, pero tenía que hacerme cargo de la titularidad para no perderla. Fui igual, me presenté y luego no me vieron más. Sufría agorafobia, no quería salir de mi casa, estaba mal. Por eso pedí licencia”, manifestó.

Lautaro Ríos fue uno de los papás que alzó la voz en contra de la docente y reveló que la joven solo dio algunas horas de clases durante el primer día lectivo con un solo objetivo: obtener la titularidad del curso, pedir licencia y no volver más. “Que haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace pública pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 la vio el primer día de clases y luego cuando retornó de la licencia", sostuvo el hombre.

Furioso, además detalló que la mujer en total estuvo una semana dando clases en todo el año. "Pero en las redes publica todos los días”, sumó. En ese sentido, Miguelina destacó que el enojo de los padres, sobre todo el de las mamás de los chicos, se debe a los celos. “Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo”, dijo.

Y aclaró: "Cuando las mamás me vieron ingresar pidieron una junta con la directora, que para protegerme aplicó el artículo 114 (h) y decidió que volviera a mi casa. Me corrieron del cargo por protección. Empecé a vender fotos y videos este mes. Lo hice por necesidad. Me frustré cuando perdí los haberes de la suplencia que tenía en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes. Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquilar”.

Finalmente, explicó que comenzó a vender contenido hot por necesidad y motivada por un grupo de amigos que la incentivaron a publicar esa clase de fotos y videos. “Al principio no quería, no me salía vender. Pero bueno, ellos me influenciaron positivamente y tenían razón: en los primeros tres días de publicación gané $70 mil. Me gusta sacarme fotos, siempre lo hice. Es más, quise publicar en otra conocida plataforma, pero aún no pude validar mi identidad. Me gusta aclarar que el contenido es erótico y no porno, aunque no descarto el día de mañana grabar alguna escena explícita. Tengo esa fantasía”, sentenció.