La mamá de Chano habló sobre la cocaína envenenada: “Si era hace seis meses, mi hijo podría estar muerto”

Hasta el momento, 23 personas murieron por consumir cocaína envenenada y más de 80 fueron internadas en diversos hospitales del Conurbano Bonaerense. Mientras muchos pelean por su vida, Marina Charpentier, la madre de Chano Moreno Charpentier, el cantante que sufrió un brote por el consumo de estupefacientes, fue herido por un policía en su casa y hoy se encuentra en recuperación, brindó una entrevista para hablar sobre las adicciones.

“Solo por hoy mi hijo no está tomando cocaína, pero esto podría haber pasado hace seis meses y podría haber sido mi hijo el que estuviera muerto también”, explicó Charpentier, en una nota radial. Y agregó sobre el hecho que conmueve a la sociedad: “Estoy impactada, dolida, conmovida de todo lo que está pasando. Es tremendo”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Enseguida, Marina aseguró: “Las madres tenemos esta impotencia, cargamos con este dolor permanente. Después de escuchar a Bety, la madre de los cinco chicos que consumieron, la llamé por teléfono, le quise decir que contara conmigo, que la abrazo. Lo que puedo decir de esto es: las drogas matan. Esta droga adulterada con veneno, es veneno sobre veneno. Las drogas matan, esta y todas, y esta problemática nos atraviesa absolutamente a todos”.



Además dijo: “Todos creemos que porque los pibes compraban en la Puerta 8 o en la villa, todos los que consumen son villeros y no es así. Lo digo no como una carga despectiva, sino como la sociedad los nombra. Y la verdad es que ahí compra cualquiera, atraviesa a todas las clases sociales. Si no nos hacemos cargo de que la Argentina es un lugar de extremo consumo... No puedo entender la ceguera. La mayor característica de la adicción es la negación y creo que la Argentina es un país adicto”.

En otro tramo de la entrevista, la madre de Chano, quien se prepara para brindar su primer recital tras el ataque que casi le cuesta la vida, relató: “La Argentina consume a su gente, a sus pobres, y no los ayuda, y les miente, les hace creer que van a tener algo, a mejorar, que se va a ir la pobreza, que va a parar la inflación, que va a terminar la inseguridad... Y nada de eso ocurre. Les miente y se miente a sí misma ¿Cómo vamos a abordar un problema que no reconocemos tener?”.

En su descargo, Charpentier también afirmó: “El problema no es hoy que estos chicos se están muriendo envenenados, todos los días se mueren chicos jóvenes, adultos, por consumir basura y veneno. Las 70 personas, mínimo, que fueron a comprar a la Puerta 8, ¿nadie sabía, nadie vio que entraban todos los días a comprar y que alguien vendía algo? ¿Por qué todos somos cómplices de esa ceguera? Nuestros jóvenes consumen todo el tiempo porque hay algo que no está ocurriendo, que no les estamos dando”.

Y continuó: “Entonces esos padres que hoy están escuchando y dicen ´esto a mí no me toca porque total, se murieron unos pibes de la villa´...no, no, tu hijo, que va a un colegio privado o del Estado, que vive en Tucumán o en Río Negro, o en Capital Federal, también puede ser un futuro pibe que esté comprando cocaína porque empiezan por el alcohol y la falta de proyectos, de respuestas, de trabajo. No hay una sola campaña de prevención”.

Emocionada por todo lo que sucedió y por su presente, Marina contó: “No hablé puntualmente de esto con mi hijo porque él es muy sensible, estoy segura que está shockeado también. Mi hijo está bien, en tratamiento, pero yo tengo otras posibilidades económicas”.