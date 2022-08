La mamá de Defederico se cansó y denunció a Cinthia Fernández: "Fui a la Justicia y no a un canal de televisión"

Las disputas entre Cinthia Fernández y el clan Defederico ya son moneda corriente. Incluso, hasta el punto de que ni siquiera sorprende a esta altura que Analía Frascino, la mamá del ex futbolista de Huracán e Independiente, haya denunciado a la mediática luego de que la acusara de hacer brujerías. Días atrás, como no puede vivir sin escándalos, la panelista de Momento D reveló que le hacen “macumbas” y mostró el momento exacto en el que un hombre llevaba a cabo una especie de brujería con diferentes objetos justo frente a la casa de su abogado, Roberto Castillo. Según contó, se encontró con una “sorpresa” apenas llegó a su casa tras sus vacaciones en Bariloche.

Pero si bien no los nombró directamente, apuntó a que los autores intelectuales del hechizo en cuestión eran Matías Defederico, su ex marido y padre de sus hijas, y Analía Frascino, su ex suegra. “Y como Doña Rosa y sus secuaces se ve que me extrañaron… Tengo un video que no lo van a poder creer. Les va a dar escalofríos”, aseguraba la modelo en varias historias que subió en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a su relato, hay una persona que hace "macumbas siempre enfrente de la casa" de su abogado. "Siempre lleva velas, maíz, plumas, de todo. El objetivo es que yo me separe de él y así lograr que todos mis cuestiones legales las pierda. Increíble. Acá van a poder observar a la persona que sigue haciendo macumbas al frente de la casa de mi abogado. La tenemos identificada, llamamos a la policía y tenemos absolutamente todos sus datos", detallaba.

Sin embargo, nunca se animó a dar nombres y simplemente se limitó a decir: "Tenemos todos los datos y tenemos las pruebas con imágenes entrando a este lugar donde hacen estas cosas macabras para ‘romper relaciones’ con mi abogado. Obviamente estas son personas que mandan, que trabajan para un templo. Ya tenemos todo y más. La maldad tiene un precio y les va a costar muy caro a Doña Rosa y sus secuaces".

Lo cierto es que Frascino no perdió el tiempo y lejos de amenazar a su ex nuera, puso manos a la obra, acudió a la Justicia y la denunció por “hostigamiento y violencia doméstica”, según contaron en A la tarde (América). “No me vi a mí. O sea, me está culpando de algo que no sé… En realidad, llegó de vacaciones. Estuvimos una semana tranquilos y ahora empiezan”, dijo y se mostró muy molesta con la situación.

Si bien trascendió que el apodo del involucrado sería "Tata", la mamá de Defederico se desligó de esta situación y remarcó: “Yo ya expliqué que no conozco a ningún Tata. Si no, no hubiera hecho una denuncia, no sé a qué se refiere. Pasa que llega de vacaciones y alguna bomba tiene que tirar, tiene que volver a dar un pantallazo. Denuncié lo de los huesos humanos, lo que subió hoy y quiero muestre los chats donde noche tras noche le pedía plata".

De acuerdo con Frascino, la causa ya fue a parar a la fiscalía. "El Dr. Castillo pidió una tregua y yo se la di porque fui a la Justicia y no a un canal de televisión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiere una tregua o guerra? Yo voy a ir a la Justicia”, cerró. Meses atrás, la mamá de Defederico se cansó de la panelista y había decidido salir en defensa de su hijo: "Se está metiendo en cosas que no se debería meter, está yendo muy lejos con esto".

Sin pelos en la lengua, Frascino dijo que su ex nuera "se empastillaba" y "amenazaba con matarse" si Defederico la dejaba. "Tiene un problema con el abandono. No acepta el ‘no’ y no acepta el abandono”, había disparado, filosa.