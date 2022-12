La mamá de Julieta de Gran Hermano fulminó a Agustín por el acoso en la casa: "Me da vergüenza ajena"

Comentarios desagradables y una situación incomoda que se fue de las manos. En los últimos días estallaron las redes sociales y se manifestaron en contra de Agustín Guardis por los comentarios subidos de tono que hizo sobre Julieta Poggio, su compañera dentro de la casa de Gran Hermano.

Si bien después de tantas semanas encerrados ahí adentro se entiende que los participantes tengan intenciones sexuales con algún otro integrante de la casa, hay límites que no se cruzan. Al parecer, el oriundo de La Plata lo hizo con la joven, quien no solo se dio cuenta, sino que también tuvo que hablar con sus amigos para contarles la situación.

"¿Saben quién me mira mucho también? Agustín. Me incomoda. Así.. como que me mira muy cerca y cuando me habla no lo puedo mirar a los ojos porque pienso 'dejá de mirarme un poco'", comenzó relatándole la actriz a los hermanitos que estaban con ella en la habitación en ese entonces. En paralelo a esto, el autodenominado "el león" estaba teniendo una charla con El Conejo y le contaba lo que siente por ella.

Lejos de ser algo afectuoso, incluso él mismo dijo que no estaba enamorado sino simplemente quería tener sexo con ella, Guardis dijo: “¡Qué buen andar que tiene, qué buen andar, parece que va bailando!. A mí me gustan mucho las minas, yo me di cuenta de eso. Y no me gusta cuando no quieren cog... , me rompe las pelotas. Yo quiero (cog...) todo el tiempo, todo el tiempo lo estoy haciendo en mi casa. Yo no puedo más, yo me la quiero cul..".

Estos y muchos más comentarios hablando sobre el cuerpo de la chica de 20 años fueron recurrentes en la última semana, pero algo más se sumó a esta problemática y colaboró con el inminente odio del público hacia él. Además de lo ya nombrado, Agustín reveló que tenía una "carpetita" en sus archivos de su computadora con 'nudes' (desnudos) que le han mandado distintas mujeres y las tiene guardadas para cuando se quiere masturbar. Y afirmó que las usaría para extorsionarlas si le hacen algo. O sea, Agustín cometió un delito dentro de la casa.

El novio de Julieta, que fue el primero en manifestarse frente a todo esto, subió una foto a sus redes sociales en donde le comentó: "Sorry a la frodoneta pero es un montón osea, ni yo le digo tanto" y luego subió una foto de la cara del participante y le puso "que tipo desagradable".

Por su parte, la madre de la rubia hizo referencia a los dichos del joven y a como nota que su hija se siente frente a esto, y afirmó: "No me gusta hablar mal de los participantes porque todos tienen familia, pero en este caso específicamente, hubo un montó de comentarios desafortunados de Agustín hacia Julieta. A mí me parece que cualquier persona puede decir 'qué linda, chica' o 'qué buena que está', esos sí son comentarios que se pueden hacer, pero los comentarios que no voy a repetir porque hasta me dan vergüenza ajena... de provocarlo en adelante, nada más lejos, se los digo yo que conozco a mi hija", explicó en el programa de Georgina Barbarrosa hoy a la mañana.

Además, reveló que tanto a ella como al padre de Poggio les molestó un montón y que cree que ella esta a pocos días de salir a defenderse y plantarse frente a él. "Creo que no tendría ningún inconveniente de ir a hablarlo con Agustín... Ella se va a animar a enfrentarlo, pero como él solamente la mira y no escucha estos comentarios que hace de ella, porque se los hace a los chicos, no se los hace a Julieta. Ella no quiere quedar como una mala onda, ¿qué le va a decir? ¿'no me mires'?".