La mamá de Vicuña devastó a la "China" Suárez en su cumple: la avanzada millonaria

"La familia de Benjamín Vicuña es lo más 'cuica' que hay. Su familia está por encima del bien y del mal. Viven en una hacienda, que es una mansión espectacular que (no se compara) ni con la de la película Lo que el viento se llevó. Es maravillosa. La mamá de Benjamín es muy, muy elegante; y está casada con un caballero que también es muy distinguido, que tiene muchísimo dinero. Y gente muy lejana a esto (por el escándalo con Icardi), que ellos llaman algo 'tan ordinario", aseguró la perioidista chilena, Mariela Sotomayor.

La relación entre la "China" y su ex suegra siempre fue de tire y afloje. "Yo tengo buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la 'China', se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina. Tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo: 'Tienen una familia, mirá lo que les ha pasado, mirá lo que estás haciendo'. Hubo un roce que duró un tiempo. La madre de Benjamín es una mujer muy respetada por su familia, es como una matriarca", aseguró Sotomayor.

Con el tiempo y la llegada de Magnolia, la familia de Vicuña comenzó a aceptar a la "China", aunque nunca del todo. "La 'China' no tenía la mejor relación con la señora Isabel", reconoció la periodista, al tiempo que reveló el mal clima que se generaba cuando la actriz argentina viajaba a la fastuosa estancia de su suegra: "Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacía el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie y no saludaba a nadie".