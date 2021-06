La millonaria deuda de Maxi López y el as bajo la manga de Wanda Nara en Nordelta

Desde hace algunos años, Wanda Nara y Maxi López son los protagonistas de diversos y muy variados conflictos mediáticos, muchos de los cuales llegaron a la Justicia. De hecho en mayo del año pasado, la mediática le ganó una instancia del juicio por alimentos a su ex marido, que a su vez fue declarado como "deudor alimentario" y embargado para comenzar a compensar los días de atraso en el pago.

En aquella oportunidad, Ana Rosenfeld​, abogada de Wanda, había explicado que cuando vos sos un deudor alimentario importante, "pagás cuando te ejecutan". "La única manera de pagar es cuando te meten un juicio. El juez otorgó la multa y lo inscribió en deudores morosos. Si el tipo tiene plata para irse de viaje, también la tiene para cumplir con sus hijos (Valentino, Benedicto y Constantino). Significa que los derechos de los hijos de Wanda están cubiertos”, dijo.

De esta manera, Maxi no sólo debía cumplir con la cuota mensual, sino que además tenía que abonar una multa diaria por el constante "incumplimiento en el pago”. La multa es de 100 euros por día, dado que es la moneda establecida para el pago de la cuota de alimentos de los tres hijos que el futbolista y la modelo tienen en común y que viven junto al delantero del París Saint-Germain, Mauro Icardi.

Si bien la medida había sido apelada por el jugador del Società Sportiva Sambenedettese de la Serie C de Italia, la Cámara Civil no le dio lugar y confirmó la multa. “El proceso fue rápido. Vos demostrás que verdaderamente el señor o la señora no cumple con la cuota alimentaria, pasa un tiempo prudencial importante. Tenés que castigar al que no paga. Fueron muchas las cuotas que Maxi López no pagó", sostuvo Rosenfeld.

A más de uno año de aquella sanción, el ex jugador de River no solo que no cumple con lo acordado, sino que además su deuda asciende a un total de 600 mil euros, algo así como 68 millones de pesos. Como parte del pago, Wanda le habría exigido a Maxi que le deje la casa completa de Santa Bárbara, algo que no fue visto con buenos ojos por el futbolista.

Wanda Nara y Maxi López llevan casi ocho años separados. El octavo aniversario será el próximo 23 de diciembre. Fue ese lunes de 2013 que, luego de una audiencia de cinco horas, el futbolista y la ahora empresaria firmaron no sólo la disolución de su unión conyugal, sino que además fijaron dos importantes acuerdos que involucran a sus tres hijos: la tenencia y los alimentos.

La millonaria división de bienes, que incluía el piso en el Chateau Libertador (a nombre de Valentino, que hoy usan Wanda e Icardi cuando viajan al país) valuado en dos millones de dólares, la mansión ubicada en el barrio Santa Bárbara de Tigre (le quedó a Maxi) valuada en US$1.800.000; dos propiedades en Las Cañitas que compraron de pozo como inversión (US$500.000), tres departamentos en Palermo (US$1.200.000) y uno en Puerto Madero (US$500.000).

La jugosa división de bienes de Maxi López y Wanda Nara cuenta con ocho casas y tres autos: Piso en el Chateau Libertador (US$2.000.000); Mansión en el barrio Santa Bárbara (US$1.800.000); dos departamentos de pozo en Las Cañitas (US$500.000); tres departamentos en Palermo (US$1.200.000); un departamento en Puerto Madero (US$500.000) y tres vehículos de alta gama (US$800.000).

Un mes después de su divorcio, ambos se encontraron en los Tribunales de Familia de San Isidro. Firmaron, después de cinco horas, los papeles de divorcio y un pacto de confidencialidad en el cual ambos se comprometían a no dar declaraciones sobre la división de bienes, manutención o tenencia de sus tres hijos. Algo que con los años se fue rompiendo, sobre todo más por el lado de la mediática.

Los detalles de la cuota alimentaria que firmaron por 12 mil euros mensuales incluía vivienda, alimentos, vestimenta, educación, consultas médicas, empleada doméstica, actividades extracurriculares como fútbol, clases de guitarra o tenis; entre otros, viajes y gastos de la camioneta de Wanda (patente, seguro y nafta).

Ese mismo día, también acordaron que Wanda se quedaría con la tenencia de los chicos. Lo cierto es que el futbolista no cumplió y sigue ampliando la deuda que mantiene con sus tres hijos. Mientras tanto, aprovechó el Día del Padre para volver a hacerle un fuerte reclamo a su ex por no permitirle ver a sus hijos. "Feliz día del padre a todos los padres del mundo", empezó diciendo el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una foto con sus tres hijos frente a la torre Eiffel.

Y agregó: "Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".