La millonaria nueva mansión de campo de la “China” Suárez y Benjamín Vicuña

Después de sortear los recientes rumores de crisis (y por qué no, separación), Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña decidieron comprar una fastuosa propiedad de campo, por la que pagaron nada más y nada menos que un millón de dólares.

Según confirmó la revista Gente, se trata de una propiedad de siete hectáreas de estilo campestre ubicada en Pilar. Sin embargo, la mudanza tendrá que esperar. ¿El motivo? Los actores decidieron invertir un poco más de dinero y renovar de forma total el diseño y la estructura de la casona, en la que podrían instalarse durante sus vacaciones o los fines de semana dado que no tienen planes inmediatos de mudanza.

Al momento, la pareja permanece en una casa ubicada en un exclusivo barrio de zona Norte (en el que también viven otros famosos, como Lali Espósito), en la que conviven de forma itinerante los hijos que el actor tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain (Bautista, Beltrán y Benicio) y la que la "China" tuvo con Nicolás Cabré, Rufina. A ellos se suman, por supuesto, los hijos que tienen en común: Magnolia y Amancio.

Un dato no menor, es que el chileno firmó contrato y ya está grabando El primero de nosotros, la nueva tira que Telefe prepara para este año. La "China", por su parte, no confirmó su participación en ningún proyecto actoral, por fuera de sus negocios satélites como modelo y diseñadora de moda.

Tiempo atrás, cuando un viaje de la "China" a Estados Unidos desató de nuevo los rumores de crisis, Vicuña aclaró: "Llevamos seis años juntos, es raro. Igual, yo creo que a la gente real no le interesa. La gente que tiene dos dedos de frente se da cuenta de que estamos al borde de una guerra en Gaza que realmente puede desestabilizar al mundo, que estamos en medio de una pandemia con miles y miles de muertos en todos nuestros países. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay problemas reales mucho más importantes".

La ex Casi Ángeles, por su parte, aprovechó el móvil de Intrusos que la esperó en la madrugada en la que regresó al país para negar cualquier tipo de crisis, pese a que Vicuña no la fue a recibir y debió regresar a su casa con las valijas y sus dos hijos menores. "Esta vez no (estamos separados)", bromeó, al tiempo que aclaró: "Me enteré porque mis amigas me empezaron a escribir. Pero en serio, esta vez no hay crisis, ni nada".