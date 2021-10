La millonaria venganza de Britney contra toda su familia y el "plan Hawaii"

Después de ganar la batalla judicial contra su propio padre, Britney Spears canta retruco y ahora puso a trabajar a todo un equipo de abogados para investigar a cada uno de los miembros de su familia que podrían haberse beneficiado económicamente a cambio de sostener y apoyar la tutela legal bajo la cual estuvo sometida la cantante durante casi catorce años.

La vida de Britney cambió el 29 de septiembre, después de que la jueza de Los Ángeles Brenda Penny suspendiera a Jamie Spears en su rol de conservador de su hija. Hasta ese entonces, el hombre no sólo tenía control directo sobre el patrimonio de la cantante (estimado en unos US$60 millones), sino que también tenía la palabra final en torno a sus tratamientos médicos y hasta con qué personas podía vincularse.

En su descargo, la jueza precisó: "La situación actual es insostenible. Refleja un ambiente tóxico, que requiere la suspensión de James Spears efectiva a partir del día de hoy". La audiencia definitiva en la que Britney busca ponerle punto final a la tutela será recién el 12 de noviembre, pero la cantante ya recuperó gran parte de sus derechos y ahora quiere investigar a su familia para saber quiénes se beneficiaron, además de su propio padre.

"Ella siente ira y resentimiento por haber sufrido durante tanto tiempo. Su equipo legal dice que puede no sólo perseguir a su padre, sino a otros miembros de la familia", precisó un amigo de Britney a la revista estadounidense Star. ¿Quiénes están en la mira de la cantante? Una de ellas, para sorpresa de muchos, es Jamie Lynn, su hermana menor.

Si bien mantuvieron un excelente vínculo durante años, Britney se sintió traicionada por su hermana menor. Dos meses atrás, en pleno litigio judicial con su padre, Britney escribió un duro posteo contra su hermana, ahora de treinta años: "Si eres como mi familia, que dice cosas como: 'Lo siento, estás en una tutela'; probablemente piensen que eres diferente para poder joder contigo".

¿Qué es lo que no le perdona a Jamie Lynn? En principio, la aspirante a cantante participó de un especial que MTV organizó para homenajear la carrera de Britney, algo que no le gustó para nada a la artista. "Nadie me consultó, nadie me preguntó si estaba de acuerdo; mi hermana lo usó como una forma como para poder mostrarse al mundo a través de un falso homenaje a mi persona", denunció en su momento la cantante de Baby one more time.

"Britney quiere un inventario completo y un desglose contable de todos los que se han beneficiado de ella a lo largo de los años, no sólo a su padre", precisó el amigo de Britney a la publicación estadounidense, al tiempo que señaló en alusión a Jamie: "Quiere que lo castiguen con todo el peso de la ley si lo encuentran culpable de mal manejo de su dinero".

Casamiento y, ¿mudanza a Hawaii?

Después de anunciar su compromiso con Sam Asghari, su pareja desde hace cinco años, Britney planea dejar atrás Los Ángeles y no descarta la posibilidad de instalarse en Hawaii; uno de sus destinos predilectos.

"Está tan feliz en este momento que tiene que pellizcarse para asegurarse de que no está soñando. Tiene al hombre de sus sueños a su lado y una nueva vida que esperar. Hawaii ha sido el paraíso personal de Britney. Estar junto al océano y la naturaleza es lo que ella y Sam quieren", sumó el amigo de Britney.

Cabe recordar que la cantante es mamá de Sean Preston (16) y Jayden James (15), quienes viven junto a su ex marido, Kevin Federline. "Britney tiene una excelente relación con Kevin y está segura de que podrían planear algo donde los niños puedan visitarla cuando no estén en la escuela".

En una de las audiencias contra su padre, Britney denunció que la obligaron a colocarse un DIU, pese a su expresa voluntad de volver a ser madre; algo en lo que avanzará ahora que recuperó sus derechos. "Ella y Sam han fijado su cumpleaños número cuarenta en diciembre como objetivo para que esto suceda".